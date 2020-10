El estrés electoral de los estadounidenses es mayor este año que en 2016

El actual clima político es una causa importante de estrés para un 68 %, frente al 62 % del año anterior. EFE/Cristobal Herrera/Archivo

Miami, 7 oct (EFE).- El porcentaje de estadounidenses que ven las elecciones presidenciales como una causa importante de estrés en sus vidas subió 16 puntos este año en comparación a 2016, de 52 % a 68 %, según la Asociación de Psicología de EE.UU., que define los comicios del próximo 3 de noviembre como "los más divisorios" en décadas.

Una encuesta realizada por Harris Poll para la American Psychological Association (APA) muestra que da igual el partido al que se pertenezca: el estrés por las presidenciales lo sufren todos, aunque esta vez los que más sufren son los demócratas (76 %), cuyo candidato, Joe Biden, lleva la delantera en la intención de voto.

Les siguen los republicanos (64 %), que tienen como candidato al actual presidente, Donald Trump, y los independientes (64 %).

"Este ha sido como ninguno de los que recordamos", dice Arthur C. Evans Jr., jefe ejecutivo de APA.

Evans explica que "no sólo estamos en el medio de una pandemia global que ha matado a más de 200.000 estadounidenses, sino que estamos enfrentando una división y una hostilidad crecientes en las elecciones presidenciales".

A eso hay que agregar "los disturbios raciales en las ciudades, una economía inestable y un cambio climático que ha propiciado la propagación de incendios y otros desastres naturales. El resultado es una acumulación de factores de estrés que está pasando factura física y emocional a los estadounidenses", agrega.

El mayor crecimiento de los que ven las elecciones como una fuente de estrés se dio entre los afroamericanos: de 46 % en 2016 a 71 % en 2020.

APA señala también que las personas con problemas de salud crónicos son mas propensas que las que no los padecen a sentir que la cita electoral es una causa de estrés en su vida.

Los primeros fueron un 71 % (55 % en 2016) frente a un 64 % (45 % en 2016) de los segundos.

En 2020, más de tres cuartos de los estadounidenses dicen que el futuro del país les produce estrés de manera significativa, once puntos más que los que pensaban así en 2019.

El actual clima político es una causa importante de estrés para un 68 %, frente al 62 % del año anterior.

La encuesta fue realizada online entre el 4 y el 26 de agosto a 3.409 personas mayores de 18 años en todo EE.UU.

Además de publicar los resultados del sondeo, APA brindó una serie de consejos para manejar el estrés en estos tiempos preelectorales, como evitar darle vueltas a cosas que uno no puede controlar y dejar de "rumiar" escenarios negativos.

También puede ser bueno "darse permiso a uno mismo para alejarse de las noticias", involucrarse en actividades que nos sean agradables y dedicarles tiempo, conectarse con la familia y los amigos y hacer ejercicio.