El covid-19 dispara un aumento mundial de la pobreza extrema

(Bloomberg) -- Se anticipa que la pobreza extrema global aumentará este año por primera vez desde la crisis financiera asiática hace más de dos décadas a medida que la pandemia de coronavirus empeora los impactos existentes de los conflictos y el cambio climático, dijo el Banco Mundial.

Se prevé que el covid-19 llevará entre 88 millones y 115 millones de personas más a la pobreza extrema en 2020, y el total aumentará a 150 millones para fines de 2021, dijo el Banco Mundial en un informe el miércoles. El prestamista de desarrollo con sede en Washington define que la pobreza extrema es vivir con menos de US$1,90 al día.

Si bien la pobreza extrema generalmente ha afectado a personas en áreas rurales, se espera que tenga un impacto en un número creciente de residentes urbanos, indicó el Banco Mundial. Ocho de cada 10 personas que caen en la pobreza extrema serán de países con ingresos medios, dijo el banco.

“Para revertir este serio obstáculo al progreso del desarrollo y la reducción de la pobreza, los países deberán prepararse para una economía diferente después del covid, permitiendo que el capital, el trabajo, las habilidades y la innovación se dirijan hacia nuevos negocios y sectores”, dijo el presidente del Banco Mundial, David Malpass, en un comunicado. El prestamista “ayudará a los países en desarrollo a reanudar el crecimiento y responder a los impactos sanitarios, sociales y económicos inducidos por el covid-19”, dijo.

El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional celebrarán sus reuniones anuales la próxima semana, bajo un formato virtual debido al brote de coronavirus. Las economías industrializadas del Grupo de los Siete se han unido a las instituciones Bretton Woods para hacer un llamado al Grupo de los 20 con el ánimo de extender un congelamiento en los pagos de deuda de las naciones más pobres del mundo que están enfrentando dificultades ante el covid-19.

