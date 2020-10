El Atlético insiste en la práctica ofensiva

Los delanteros del Atlético de Madrid , el argentino Ángel Correa (i) y el hispanobrasileño Diego Costa (2i), durante el entrenamiento este miércoles en la Ciudad deportiva Wanda Metropolitano EFE/Alex Marín/Atlético de Madrid

Madrid, 7 oct (EFE).- Mientras once de sus futbolistas están repartidos por varias partes del mundo con sus selecciones, el Atlético de Madrid insistió este miércoles en la preparación para el partido contra el Celta y en la práctica ofensiva con el resto de sus efectivos, a excepción del croata Sime Vrsaljko, con trabajo individual.

El equipo rojiblanco no ha marcado gol en los dos últimos partidos, ni con Luis Suárez ni con Diego Costa ni con Joao Félix ni con Ángel Correa ni con ninguno de los atacantes y con diferentes matices, porque el segundo tiempo en Huesca sí generó ocasiones que no hizo en ningún caso en el siguiente encuentro ante el Villarreal.

Pero, más allá de no batir la portería contraria por más o menos pegada, el Atlético también evidenció muchos problemas en la transición, en cuanto a velocidad de la distribución, conexión entre líneas, creatividad de tres cuartos de campo hacia adelante, desborde individual o imaginación y reinvención para sortear el plan defensivo que le propusieron tanto el Huesca como el Villarreal.

Son dos 0-0 que han aumentado las dudas del equipo, vencedor de forma apabullante por 6-1 al Granada en la primera jornada, y que promueven una mejora ofensiva sobre la que insistió este miércoles el técnico argentino Diego Simeone, según el vídeo difundido por el club rojiblanco de la sesión a puerta cerrada en Majadahonda.

El martes separados por líneas, con el centro del campo y la delantera unidas en los ensayos, este miércoles fue con todo el equipo en conjunto, en una sesión con Diego Costa, Ángel Correa, Marcos Llorente, Víctor Machín, 'Vitolo', Thomas Lemar, Ivan Saponjic, Koke Resurrección, Saúl Ñíguez, Mario Hermoso, Manu Sánchez y José María Giménez, además de un grupo de canteranos.

No están aún disponibles -y no lo estarán al menos hasta el 15 de octubre al completo en el mejor de los casos- los 11 internacionales que tiene repartidos el Atlético en las selecciones: los porteros Jan Oblak (Eslovenia) e Ivo Grbic (Croacia); los defensas Kieran Trippier (Inglaterra), Stefan Savic (Montenegro), Felipe Monteiro (Brasil) y Renan Lodi (Brasil); los medios Héctor Herrera (México) y Lucas Torreira (Uruguay); el extremo Yannick Carrasco (Bélgica); y los delanteros Joao Félix (Portugal) y Luis Suárez (Uruguay).

El croata Sime Vrsaljko, entre tanto, sigue con su puesta a punto de la leve contractura y las molestias musculares que le han impedido disputar los tres encuentros de esta temporada del Atlético: la victoria por 6-1 contra el Granada y los dos empates a cero ante Huesca y Villarreal, que exigen más práctica ofensiva.