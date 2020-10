El argentino Furch reconoce que la falta de goles le restó autoestima

Hugo González (d) portero de Rayados de Monterrey disputa el balón con Julio Furch (i) de Santos Laguna en el estadio BBVA de Monterrey. EFE/Archivo

Torreón (México), 7 oct (EFE).- El argentino Julio Furch, delantero del Santos Laguna del fútbol mexicano, reconoció este miércoles que pasar nueve jornadas sin anotar en el Apertura 2020 le restó autoestima.

"Me afectó la falta de gol, cualquier delantero quiere verse en los primeros lugares de la tabla de goleadores, en las páginas de los diarios. El gol me ayudó en la confianza y autoestima", expresó en rueda de prensa.

El atacante de 31 años anotó en un penalti su segunda diana en el torneo el pasado viernes en la victoria por 0-2 del Santos Laguna ante el Puebla en la decimotercera jornada del Apertura.

El sudamericano cree que las lesiones y bajas por COVID-19 en Santos Laguna, dirigido por el uruguayo Guillermo Almada, influyeron en que no tuviera suerte frente a las porterías rivales.

"Las lesiones y jugadores enfermos han influido en mi juego porque perdimos ritmo. Ahora se ve un equipo más armado", aseguró.

A pesar de romper una sequía goleadora, anotar de penalti ante Puebla dejó insatisfecho al sudamericano, que espera marcar en alguna jugada creada por él o su equipo.

"Me deja poco haber marcado de penalti el fin de semana pasado. Trataré de conseguir la mayor cantidad de goles el partido que viene y ojalá sean muchos y de jugadas creadas", añadió.

El Santos, décimo en la clasificación del Apertura, recibirá este domingo al Tijuana en partido pendiente de la duodécima fecha del Apertura por coronavirus en las filas de los Xolos.

El duelo será en Torreón, casa de Santos, donde en cuatro partidos los laguneros tienen marca de dos victorias, un empate y una derrota.

"Hemos perdido muchos puntos como local, tuvimos que salir a buscarlos de visita y por suerte en estos dos últimos partidos se dio. En casa debemos ser una fortaleza", comentó Furch.

Ante Xolos, el Santos se reencontrará con su antiguo guardameta, Jonathan Orozco, quien vistió la playera de los de Torreón durante tres años.

"Tijuana tiene un entrenador estudioso, Jonathan nos conoce a la perfección, se apoyarán en él para derrotarnos, aunque nosotros podemos cambiar nuestro estilo de juego por lapsos, el equipo se ve maduro", concluyó.

El duelo ante los Xolos será el primero de cinco que le restan al Santos en la fase regular del Apertura 2020.