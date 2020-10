El acuerdo pos Brexit con la UE todavía está "algo lejos", dice Londres

EFE/EPA/WILL OLIVER

Londres, 7 oct (EFE).- El acuerdo con la Unión Europea (UE) para definir la relación con el Reino Unido tras el periodo de transición pos Brexit sigue "algo lejos", pese al supuesto ultimátum fijado para el próximo 15 de octubre, aseguró este miércoles el negociador británico, David Frost.

En una intervención ante la Cámara de los Lores (Alta), Frost destacó los "progresos" registrados en las últimas semanas, pero recordó que persisten las importantes diferencias que separan a ambas partes, especialmente en pesca y los subsidios a empresas.

A juicio del negociador, cada vez está más definido cuál será el objeto final del acuerdo en muchas áreas, aunque no se haya cerrado del todo.

"Siento que estamos algo lejos de un acuerdo, si soy sincero, pero al menos estamos teniendo conversaciones dignas sobre lo que será posible y lo que no", subrayó.

El primer ministro británico, Boris Johnson, designó el próximo 15 de octubre, fecha del Consejo Europeo, como límite para tratar de alcanzar un pacto que delimite la relación al final del periodo de transición, el 31 de diciembre.

Precisamente, Johnson habló hoy por teléfono con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, a quien reiteró que está dispuesto a terminar el periodo de transición "a la australiana", como designa el Reino Unido una relación comercial regida únicamente por los criterios generales de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Según una portavoz de Downing Street, el primer ministro considera que un acuerdo "es lo mejor para ambas partes", pero que "pese a algunos progresos recientes" continúan las divergencias, especialmente en la pesca.

Johnson "reiteró que cualquier acuerdo debe reflejar lo que el pueblo británico votó y que los negocios y los ciudadanos necesitan certidumbre muy pronto sobre los términos" de la relación futura, de acuerdo con la portavoz.

El propio Michel tuiteó que había emplazado a Johnson a "poner sus cartas sobre la mesa" y que la UE "prefiere un acuerdo, pero no a cualquier precio".

El dirigente británico no tiene previsto estar presente en el Consejo Europeo que tendrá lugar en Bruselas, señaló su oficina.