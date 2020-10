Edgar Ramírez se incorpora a "Losing Clementine" de la argentina Lucía Puenzo

En la imagen el actor venezolano Édgar Ramírez. EFE /Kena Betancur /Archivo

Los Angeles (EE.UU.), 7 oct (EFE).- Edgar Ramírez se unirá a Jessica Chastain en el reparto de "Losing Clementine", la primera película en Estados Unidos de la directora argentina Lucía Puenzo.

El portal Deadline señaló hoy que esta adaptación de la novela homónima de Ashley Ream comenzará a rodarse en enero en Los Angeles (EE.UU.).

"Losing Clementine" gira en torno a una famosa artista llamada Clementine (Chastain) que es bipolar y que, antes de cumplir 36 años, decide que ya está cansada de vivir y elabora una lista de cosas por hacer (terminar una última pintura o reconciliarse con su exmarido, por ejemplo) antes de acabar con todo.

Ramírez interpretará al exesposo y gran amor de Clementine.

Puenzo es una cineasta muy habitual del circuito internacional de festivales y cintas suyas como "XXY" (2007) o "Wakolda" (2013) se han paseado con éxito por algunos de los certámenes más renombrados del planeta.

Por su parte, Ramírez se ha convertido en un actor muy solicitado en Hollywood en los últimos años gracias a películas como "Joy" (2015) o "Bright" (2017).

Además, su papel como Gianni Versace en la serie limitada "American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace" le llevó a ser nominado en los Globos de Oro y en los Emmy.

Esta fue su segunda candidatura en ambas galas, ya que previamente había sido candidato en los Globos de Oro y en los Emmy por "Carlos" (2010) de Olivier Assayas.

El venezolano estrenará el año que viene "Jungle Cruise", una gran aventura de Disney en la que compartió escenas con Dwayne Johnson y Emily Blunt bajo las órdenes del realizador español Jaume Collet-Serra.

Y mucho antes de "Jungle Cruise" llegará el turno de "The Undoing", una ambiciosa serie limitada que HBO presentará el 25 de octubre con Nicole Kidman, Hugh Grant, Donald Sutherland y el propio Edgar Ramírez al frente de su brillante elenco.