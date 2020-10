Economía.- Cibeles acogerá en mayo el encuentro 'Madrid Platform' como puente entre economía latinoamericana y europea

05/10/2020 La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, durante su visita al mercado de Santa María de la Cabeza, en Madrid (España), a 5 de octubre de 2020. Villacís y Redondo ofrecen los datos de apertura y ocupación de los mercados municipales, así como el impacto de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento para mitigar el impacto provocado por la COVID-19. ECONOMIA Eduardo Parra - Europa Press



El Palacio de Cibeles acogerá del 10 al 12 de mayo de 2021 el encuentro empresarial internacional 'Madrid Platform', enfocado en Latinoamérica, con reuniones de trabajo, debates con expertos y la representación, presencial o virtual, de unas 500 compañías e instituciones.



Madrid Platform ha sido creada por la empresa NSH Global, con más de veinte años de experiencia internacional, y será impulsado por el Ayuntamiento de Madrid como "nueva forma de entender los negocios" y entendiendo que la capital española, en palabras de la vicealcaldesa, Begoña Villacís, es el puente de negocios entre Latinoamérica y Europa.



"Ofrecemos seguridad, certidumbre jurídica y, por lo tanto, certidumbre económica", ha defendido Villacís en rueda de prensa al ser preguntada por los motivos por los que el encuentro se celebrará en Madrid y no en Barcelona. También ha llamado a "colaborar porque el binomio Madrid-Barcelona puede generar muchas sinergias".



En la presentación, respaldada por el delegado de Economía, Miguel Ángel Redondo, y con la asistencia de las concejalas Maysoun Douas (Más Madrid) y Enma López (PSOE), Villacís ha puesto en valor el español, "un idioma tan competitivo" y más cuando "en Madrid a nadie se le llama a hablar en ningún idioma".



"La gente en Madrid te puede venir a hablar en inglés, en cualquier acento iberoamericano, no supone ningún problema. En Madrid no le decimos a la gente cómo tiene que rotular, cómo tiene que vivir y todo por un marco de libertad", ha sostenido la vicealcaldesa.



Villacís ha destacado que, hasta la llegada de la pandemia, la ciudad "estaba creciendo en inversiones, también extranjeras" pero ha lamentado que hasta ahora no haya habido "un impulso decidido para convertir Madrid en lo que tiene que ser, una de las ciudades más competitivas del mundo". "Hay que perder el miedo a la palabra competir", ha instado.