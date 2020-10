Domínguez: "Me motivo más al saber de que voy a estar con el mejor del mundo"

El arquero de la selección nacional de fútbol de Ecuador Alexander Domínguez. EFE/José Jácome/Archivo

Buenos Aires, 7 oct (EFE).- El portero ecuatoriano Alexander Domínguez dijo este miércoles que le motiva enfrentar a Lionel Messi, a quien considera "el mejor del mundo", y que la Tricolor deberá estar atenta a "todos los detalles" para poder conseguir un buen resultado este jueves en la Bombonera ante Argentina.

"¿Presión? No. Me motivo más al saber de que voy a estar con el mejor del mundo. Será algo lindo e histórico en mi vida. Estoy tranquilo. Esperemos estar bien", dijo Domínguez en una rueda de prensa virtual en la previa de la primera jornada de las eliminatorias sudamericanas mundialistas.

El jueves debutará en la Bombonera como seleccionador de Ecuador el argentino Gustavo Alfaro, exentrenador de Boca Juniors.

"En poco tiempo el entrenador nos ha transmitido algunos conceptos y algunas cosas en las cuales tenemos que ser inteligentes y acatarlas lo más rápido posible. Lamentablemente no ha tenido mucho tiempo con el grupo completo, tenemos que ser muy inteligentes, tratar de meternos lo más rápido posible porque mañana tenemos el compromiso", analizó.

Para el portero, tienen que estar "muy concentrados" y "muy pendientes" porque este tipo de partidos "se ganan por milímetros".

"Del minuto uno al 95 tenemos que estar en todos los detalles", indicó.

Domínguez señaló que hasta esta tarde nunca pudieron entrenar con la plantilla completa.

"Venimos tranquilos. Esperemos que el día de mañana sea muy especial para nosotros y arrancar esta eliminatoria con el pie derecho. Estos partidos son muy, pero muy duros, va a haber momentos en los que vamos a tener que sufrir, pero hay que estar tranquilos. Es muy lindo, tenemos un reto muy lindo", concluyó el portero de Vélez Sarsfield.

Domínguez, de 33 años, estuvo en el Mundial de Brasil y en las últimas cuatro ediciones de la Copa América.

Argentina recibirá este jueves a Ecuador en la primera jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 a las 21.30 local (00.30 GMT del viernes).

En la segunda jornada, que se disputará el martes 13 de octubre, la Albiceleste visitará a Bolivia y Ecuador recibirá a Uruguay.