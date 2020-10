Cultura.- Rodrigo Sorogoyen estrena 'Antidisturbios' en Movistar+: "Las cloacas del estado nos explican como país"

07/10/2020 Rodrigo Sorogoyen y Raú Arévalo en el rodaje de Antidisturbios CULTURA MOVISTAR+



MADRID



El próximo viernes 16 de octubre llega a Movistar+ 'Antidisturbios', la serie creada por Isabel Peña y Rodrigo Sorogoyen. Un thriller sólido y dotado de una enrome contundencia, tanto en el apartado visual como argumental, que sigue a un grupo de policías antidisturbios y a una agente de Asuntos Internos engargada de investigarlos y que, tras tirar de un cabo suelto, destapará una macrotrama de corrupción con la que Peña y Sorogoyen vuelven a bucear en las 'cloacas del estado'. "Es un mundo narrativamente muy rico, con potencial dramático muy bestia y con un componente social que nos explica como país y como sistema", argumentan.



Raúl Arévalo, Hovik Keuchkerian, Roberto Álamo, Álex García, Raúl Prieto y Patrick Criado son los seis componentes del equipo de la Unidad de Intervención Policial (UIP) en los que está centrada esta serie de seis capítulos de unos cincuenta minutos cada uno. Una ficción dotada de trama tensa y vibrante que empotra al espectador dentro de esta unidad y que arranca con un tumultuoso y tenso desahucio que termina con un inmigrante muerto.



Será entonces cuando entre en escena Laia, la agente de asuntos internos a la que da vida Vicky Luengo, que liderará una investigación pondrá en jaque a los seis antidisturbios del 'Puma 93' y que sacará a la luz una trama de corrupción a gran escala, con un trasunto del comisario Villarejo de por medio en la que, como ya hicieran en la premiada 'El Reino', Sorogoyen y Peña vuelven a señalar desde el de abajo -los agentes de la UPI- hacia arriba -mandos policiales, cargos políticos, jueces...- para continuar con sus historias pegados a la realidad y a la más, nunca mejor dicho, rabiosa actualidad.



Una idea, la de contar la historia de las personas que hay tras las porras y los cascos, que lleva rondando la mente de Peña y Sorogoyen desde la creación del guión de 'Que Dios nos perdone' (2016), tras las cargas de los antidisturbios en Sol durante el 15-M en 2011, y que ha ido madurando durante todos estos años hasta convertirse en su primera serie de televisión que han escrito junto a Eduardo Villanueva y de la que el propio Sorogoyen dirige cuatro entregas, los episodios 1, 2, 5 y 6.



"Fue entonces cuando empezamos a preguntarnos quién estaba tras esas armaduras, esos casos, quién empuña esas porras, cómo van a casa como quieren a sus mujeres, como educan a sus hijos... La fascinación y el interés vio de ahí", recuerda Sorogoyen en una entrevista concedida a Europa Press en la que tanto él como Peña aseguran que el salto a las series les ha ofrecido algo que echaban muy en falta en el formato largometraje: "más espacio".



Contar con más de cinco horas de relato es un auténtico regalo para dos narradores que, reconocen, en sus películas siempre "iban largos de guión" y se quedaban "con muchas ganas de seguir profundizando en los personajes". "Nos ha permitido trabajar bien los personajes sin la presión del número de páginas", dice Peña.



CON CONTUNDENCIA PERO SIN MANIQUEÍSMOS



"Sí, esa ha sido la gran diferencia, porque a la hora de rodar es todo muy parecido", coincide Sorogoyen para el que era "fundamental no juzgar a sus personajes", no caer en maniqueísmos para relatar la realidad de la unidad de antidisturbios, y la diversidad de sus componentes, de la forma más veraz posible y dejar que el espectador saque sus propias conclusiones. "Desde el principio sabíamos que eso iba a ser así en la serie. Y si pretendes relatar una realidad social e incluso política... con más razón", reitera.



En todo caso, y aunque la intención de la serie no es romper prejuicios ni formar opiniones sobre el uso, o el abuso, del monopolio de el monopolio del uso legítimo de la violencia que ejercen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los creadores de 'Antidisturbios' reconocen que trabajar en esta serie les "ha servido un montón para conocer mejor a nuestro país, para bien y para mal". Un país en el que la corrupción y las llamadas 'cloacas del estado' son "determinantes" y en el que, como demuestran día a día los periódicos y los informativos, "la realidad siempre supera a la ficción"



"Esas tramas siempre van un paso por delante y eso hace que sea fascinante. Es un mundo narrativamente tan rico que, por un lado, tiene un potencial dramático muy bestia, pero por el otro tiene un componente social que nos explica como país y como sistema", dice con cierto entusiasmo Sorogoyen que achaca el hecho de que la corrupción aparezca como tema recurrente en su cine a una "necesidad" como narrador. "Es algo tan determinante en nuestro sistema político y social que es necesario contarlo", sentencia.