Coronavirus.- Perú registra un descenso notable de casos y lanza una aplicación para consultas médicas en quechua

13/09/2020 Un grupo de trabajadores del Ministerio de Salud de Perú. POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ LATINOAMÉRICA INTERNACIONAL MARIANA BAZO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Las autoridades sanitarias peruanas han informado de 424 nuevos positivos de coronavirus en el último día, un descenso considerable respecto a la jornada anterior, cuando se registraron 1.830 casos, mientras que el Gobierno ha lanzado una aplicación móvil para facilitar las consultas médicas en quechua.



El Ministerio de Salud también ha registrado 80 nuevos fallecidos, que sumados a la cifra total de muertes asciende a los 32.914 pacientes que no han conseguido superar la enfermedad.



En las últimas 24 horas 80 personas han recibido el alta hospitalaria, 718.065 desde el inicio de la pandemia, y 6.831 pacientes siguen hospitalizados, la mitad de los que había a mediados de agosto, cuando la pandemia alcanzó su pico máximo con más de 14.000 camas ocupadas.



Con el objetivo de facilitar el acceso a una consulta médica a las personas que hablan la lengua originaria quechua en el contexto de la COVID-19, el Instituto Nacional de Salud (INS) ha lanzado una aplicación para teléfonos móviles llamada Allin Kawsay, que traducido significa "vivir bien", para mejorar la comunicación entre el personal de salud y los pacientes quechuahablantes.



La aplicación, que no necesita internet para su funcionamiento, contiene audios de preguntas específicas en quechua para las atenciones médicas y permite grabar audios para ser traducidos al español, según informa la agencia peruana de noticias Andina.



Esta herramienta, "da solución a un problema de comunicación detectado en la atención de consultas médicas donde el personal asistencial no habla o entiende poco el quechua", ha explicado el médico infectólogo del INS, César Cabezas Sánchez, según declaraciones recogidas por el medio mencionado.



Esto, "dificultaba identificar y conocer los problemas de salud de la población, especialmente en tiempos de pandemia", ha incidido.



De momento, se expandirá a un total de 17 departamentos de Perú, aunque también se ha instalado en países como Bolivia, Brasil y Colombia, y también está disponible en versión web. Según datos del Ministerio de Cultura, el quechua es la segunda lengua más hablada en Perú, con un millón de hablantes.