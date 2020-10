Coronavirus.- Nueva Zelanda asegura haber "aplastado" el segundo brote de coronavirus al no tener casos locales activos

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



El ministro de Salud de Nueva Zelanda, Chris Hopkins, ha asegurado este miércoles que el país ha "aplastado" el virus tras informar de que no cuenta con ningún caso activo de transmisión comunitaria de coronavirus.



Desde el 11 de agosto, se han notificado 186 casos comunitarios de coronavirus, todos ellos recuperados a día de hoy, mientras que 37 casos siguen activos, todos importados y aislados, según han informado las autoridades sanitarias.



En un comunicado emitido por el ministro, Hopkins ha incidido que "este es un gran hito. Los neozelandeses han aplastado una vez más el virus con sus acciones colectivas".



"Los sistemas que se han desarrollado y fortalecido desde nuestra primera ola de COVID-19 han funcionado muy eficazmente para perseguir el virus, aislarlo y eliminarlo", ha subrayado el titular de la cartera de salud, quien ha atribuido el éxito de superar este segundo brote a la capacidad de rastreo de los contactos de los casos confirmados.



No obstante, ha advertido que no hay que "ser complacientes" y ha instado a "la vigilancia constante y el trabajo en equipo" para evitar un tercer brote en el país.



Tres casos de COVID-19 han sido detectados este miércoles, aunque todos ellos en la frontera, por lo que se encuentran aislados para evitar la propagación.



Nueva Zelanda ha registrado un total de 1.505 positivos por coronavirus desde el inicio de la pandemia, mientras que 25 personas han fallecido tras no conseguir superar la enfermedad.