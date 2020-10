Coronavirus.- La mujer de Netanyahu se salta el confinamiento en Israel recibiendo en casa a su peluquera

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Sara Netanyahu, la mujer del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha incumplido las normas del confinamiento en vigor en el país al recibir en su domicilio a su peluquera, según ha informado el diario 'Yediot Ahronoth'.



Fuentes próximas a la primera dama han justificado el comportamiento con el argumento de que tenía que cortarse el pelo para aparecer en un vídeo en el que anima precisamente a los israelíes a ponerse mascarilla y cumplir las restricciones por la pandemia de coronavirus.



Dichas fuentes han dicho que Sara Netanyahu tenía que grabar un vídeo informativo en el que anima a los israelíes a ponerse la mascarilla para frenar los contagios de coronavirus y que la primera dama ha considerado que tenía derecho a usar los servicios de su peluquera por tratarse de una labor de servicio ciudadano por parte de una figura pública.



En cumplimiento de las normas de confinamiento, los israelíes no pueden ir a las peluquerías y solo pueden recurrir a estos servicios en sus domicilios las personas que estén impedidas por motivos de salud. La visita de la peluquera tuvo lugar la víspera de la festividad judía del Sucot, incumpliendo las restricciones que prohíben las visitas a casas de otras personas para cuestiones que no estén clasificadas como esenciales por las autoridades sanitarias israelíes.



El periódico 'Yediot Ahronoth' ha señalado que Sara Netanyahu no tiene derecho al servicio de peluquería en su domicilio durante el confinamiento porque, a diferencia del primer ministro, ella no es una figura pública.



"Al ser una influyente figura pública y tratarse de un vídeo informativo al servicio de los ciudadanos, ella supuso que estaba autorizada a recurrir a los servicios de peluquería", han indicado las fuentes próximas a la primera dama israelí.



Además, han asegurado que ésta "cumple estrictamente las directrices del Ministerio de Sanidad". "Durante el confinamiento, ella no ha salido de casa y se las ha arreglado para hacer su trabajo como psicóloga infantil principalmente con llamadas telefónicas y reuniones con la plataforma Zoom", han dicho.



El incumplimiento de las normas del confinamiento por parte de Sara Netanuyahu se ha sabido después de que se dieran a conocer otros ejemplos en los que altos cargos del Gobierno no han respetado las restricciones, como ha sucedido con el director del Shin Bet, Nadav Argaman, o la ministra de Protección Medioambiental, Gila Gamliel.