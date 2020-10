Coronavirus.- La alcaldesa de Bogotá achaca a las manifestaciones el aumento de casos en la capital de Colombia

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha achacado este miércoles a las manifestaciones registradas en la zona el aumento de casos de coronavirus que se ha producido recientemente en la capital colombiana.



En un mensaje difundido en su cuenta de Twitter, López ha aseverado que a los 14 días exactos de las protestas que tuvieron lugar los días 9, 10 y 11 de septiembre y los días 23, 24 y 25 de septiembre se ha constatado un incremento de los contagios en la capital colombiana.



"La matemática del COVID no perdona. A los 14 días exactos de los disturbios tuvimos incremento de casos. A los 14 días exactos de las marchas del 21 y 22 de septiembre, el 5 y 6 de octubre, volvemos a tener incremento", ha dicho.



Así, ha explicado que ese es el periodo de incubación del virus. "A los 14 días de grandes aglomeraciones por cualquier razón (...) siempre aumentan los casos", ha lamentado, según informaciones del diario 'El Tiempo'.



"No olvidemos que la pandemia está ahí y que no cuidarnos arriesga la reactivación social y económica de todos", ha alertado en un intento por concienciar a la población.



Por su parte, el ministro de Sanidad, Fernando Ruiz, ha destacado la "importancia" del mensaje de López y ha recordado que esto había sido anticipado por el Gobierno. "Las cifras del Ministerio corroboran el incremento de casos. Todos debemos contribuir para evitar rebrotes y mantener la normalidad", ha afirmado.