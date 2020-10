Con más de 5M de casos, debate en Brasil no es solo sobre virus

(Bloomberg) -- Brasil alcanzó el hito de los 5 millones de infecciones confirmadas, a medida que las dispares medidas de cuarentena continúan desvaneciéndose y la furiosa crisis de salud da paso a un feroz debate sobre cómo apoyar a los afectados por la recesión económica inducida por la pandemia.

El país latinoamericano reportó 31.553 nuevos casos el miércoles, elevando el total a 5.000.694. El total de muertes aumentó en 734 a 148.228, según datos publicados por el Ministerio de Salud. La cifra real es probablemente mucho mayor, según los expertos en salud, debido a una escasez generalizada de pruebas.

“El número de 5 millones es importante, pero no representa la realidad”, asegura Denise Garrett, epidemióloga y vicepresidente del Instituto de Vacunas Sabin. “No tengo ninguna duda de que, incluso sin superar la primera ola, habrá una segunda ola en Brasil, a menos que haya una interferencia del Gobierno o la gente de repente se vuelva más consciente”.

La vida en todo el país latinoamericano ha vuelto a la normalidad. Las playas de Río de Janeiro están abarrotadas, el tráfico de Sao Paulo ha vuelto y las escuelas privadas han reanudado las clases en Brasilia. Se espera que Sao Paulo, la ciudad más rica del país y epicentro de la pandemia de Brasil, avance a la siguiente etapa de reapertura, denominada fase verde, a finales de esta semana.

El país también ha intensificado el impulso de las vacunas, y cuatro de ellas se encuentran actualmente en la fase tres, con ensayos que involucran a más de 30.000 personas. Los gobiernos federales y locales tienen asociaciones con AstraZeneca, la china SinoVac y la vacuna rusa Sputnik V. El Ministerio de Salud se unió recientemente a una iniciativa global que reúne a alrededor de 170 países interesados en vacunas reconocidas por la Organización Mundial de la Salud. La participación de Brasil en la alianza busca obtener 42 millones de dosis de vacuna.

La falta de un enfoque nacional, la escasez de pruebas y un impulso para reabrir antes de que el virus retrocediera ayudaron a convertir al país en un epicentro global. El país solo está detrás de Estados Unidos e India en infecciones y ocupa el segundo lugar en muertes a nivel mundial. Sobre una base per cápita, Brasil está detrás de Perú y Bélgica en mayoría de muertes por millón de personas, según datos compilados por Bloomberg.

Depresión económica

El presidente Jair Bolsonaro impulsó la hidroxicloroquina, un fármaco científicamente no probado, como una solución al brote y criticó las medidas de confinamiento implementadas por los gobernadores. Bolsonaro, quien contrajo la enfermedad él mismo, argumentó desde el principio que la crisis económica que seguiría mataría a más personas que la enfermedad.

La pandemia provocó la mayor recesión económica registrada, una caída de 11,4% en el segundo trimestre respecto al año anterior. Si bien los datos recientes han demostrado que la economía se está recuperando, el Fondo Monetario Internacional dijo esta semana que Brasil se enfrenta a riesgos “excepcionalmente altos y multifacéticos”, mientras continúa lidiando con la pandemia de coronavirus y su impacto en la dinámica de la deuda del país.

La ayuda pandémica, denominada coronavoucher, se considera la respuesta más importante del gobierno federal, que ayuda a mantener a flote a millones de brasileños e incluso reduce las tasas de pobreza extrema. El programa, que proporcionó estipendios en efectivo a unos 23 millones de personas, ayudó a evitar una “recesión económica más profunda, estabilizó los mercados financieros y amortiguó los efectos de la pandemia en los pobres”, señala el FMI.

El programa, que ya costó US$57.000 millones y puso al país en camino hacia una brecha presupuestaria anual récord, finalizará en diciembre. Las discusiones sobre cómo financiar el gasto social en el futuro han sido fuente de disputas públicas entre funcionarios, lo que ha llevado al Gobierno a dar marcha atrás en las propuestas días después de presentarlas y sacudir los mercados financieros del país.

Las infecciones se desaceleran

Brasil, que tuvo su primer caso confirmado del nuevo coronavirus a fines de febrero, ha visto cifras consistentemente altas a medida que la enfermedad que comenzó en ciudades ricas se extendió a áreas que se habían librado de la pandemia. Las diferencias regionales hicieron que fuera más difícil determinar cuándo alcanzaría su punto máximo el virus, una tarea ya complicada en un país de 210 millones de habitantes, donde algunos estados son del tamaño de Francia y donde muchos viven en la pobreza y no pueden darse el lujo de no trabajar.

El ritmo de las nuevas infecciones se ha desacelerado desde mediados de agosto, incluso cuando los primeros epicentros, como Río de Janeiro y la capital amazónica de Manaus, experimentan un aumento en los casos. Después de cuatro semanas con más de 300.000 casos nuevos, las cifras nacionales han estado por debajo de 200.000 durante la mayor parte del último mes. El número de muertes semanales cayó a 4.581, el más bajo desde mayo.

“La disminución en el número de muertes y casos es motivo de optimismo, pero debe considerarse con cautela”, dice Garrett. “En Estados Unidos, donde la curva es similar a la de Brasil, vimos algo similar: una caída, grandes concentraciones y un nuevo aumento. Todo depende de cómo responda la población a las medidas de prevención y control de la enfermedad”.

