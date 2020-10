Ciencia.-2020 deja el septiembre más cálido en el mundo desde que hay registros

07/10/2020 Anomalía de temperatura en superficie desde octubre de 2019 a septiembre de 2020 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA CLIMATE.COPERNICUS.EU



A nivel mundial y en Europa, septiembre de 2020 fue el septiembre más cálido desde que hay registros, con un promedio global de 0,05 ° C más cálido que el anterior septiembre más cálido, el de de 2019.



Las temperaturas estuvieron muy por encima del promedio en muchas regiones del mundo, incluso frente a la costa del norte de Siberia. en el Medio Oriente, en partes de Sudamérica y Australia. Condiciones más frías que el promedio marcaron el Océano Pacífico ecuatorial oriental, consistente con el evento en curso de La Niña, según el informe del Copernicus Climate Change Service de la Comisión Europea.



Europa en septiembre de 2020 fue predominantemente más cálida que el promedio de septiembre de 1981-2010. Las temperaturas estuvieron más por encima de la media en los países ribereños del Mar Negro, pero también se experimentaron condiciones relativamente cálidas en los Balcanes occidentales, los Estados bálticos y Francia. Las temperaturas en Francia fueron particularmente cálidas en un período récord a mediados de mes. En otros lugares, fue más fresco que el promedio en algunos lugares, sobre todo en Islandia.



Las temperaturas fueron excepcionalmente altas para septiembre en el norte de Siberia y los mares de Laptev y Siberiano Oriental. Septiembre de 2020 continúa una serie de meses en los que gran parte de Siberia ha tenido temperaturas considerablemente superiores a la media. En general, también hacía más calor de lo habitual en todo el Océano Ártico. Por el contrario, hacía especialmente frío en el norte de Groenlandia.



Septiembre de 2020 fue extremadamente cálido en el Medio Oriente. Se informaron nuevos récords de altas temperaturas para Turquía, Israel y Jordania. Israel experimentó su septiembre más cálido registrado, y la intensidad y duración de la ola de calor de septiembre en Jordania fue excepcional. Partes del norte de África y el Tíbet también tuvieron temperaturas muy superiores a la media durante el mes. Las temperaturas en el oeste de América del Norte continuaron siendo mucho más altas que el promedio: los valores máximos durante el día alcanzaron los 49 ° C en el condado de Los Ángeles a principios de septiembre. Se registraron temperaturas récord a fines de mes para Paraguay y el sur de Brasil. Fue el segundo septiembre más cálido registrado en Australia, después de 2013.



Las temperaturas estuvieron predominantemente por encima del promedio en la Antártida, aunque hacía más frío de lo habitual en partes del Mar de Ross cubiertas de hielo, así como en un sector al oeste del mismo y en una región centrada en la Península Antártica.



En otros lugares, las temperaturas del aire en la superficie sobre la tierra fueron en su mayor parte más altas que el promedio de 1981-2010. No obstante, hubo varias regiones en las que las temperaturas medias mensuales estuvieron un poco por debajo de la media, en particular sobre y hacia el suroeste de las tierras altas de Asia central, sobre el sur de China y sobre gran parte de la mitad oriental de América del Norte.



Las temperaturas del aire se mantuvieron relativamente altas en el noreste del Océano Pacífico y en el océano al este de Nueva Escocia y Terranova y Japón. Las temperaturas del aire marino en otros lugares estuvieron muy por encima del promedio de 1981-2010. Las temperaturas relativamente frías continuaron extendiéndose hacia el oeste sobre el Pacífico oriental tropical mientras continuaba desarrollándose un evento de La Niña. Las temperaturas sobre los océanos extratropicales del hemisferio sur fueron más frías de lo normal en varios lugares. Hacía un poco más de frío que el promedio en partes del Atlántico norte y el Pacífico norte.