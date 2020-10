Brasil puede alinear frente a Perú al tridente con Neymar, Éverton y Firmino

Fotografía cedida por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) que muestra a Neymar durante la práctica en la Granja Comary en la ciudad de Teresopolis, Brasil, hoy 6 de octubre de 2020. EFE/EPA/Lucas Figueiredo

Río de Janeiro, 6 oct (EFE).- Brasil podrá alinear el próximo viernes frente a Bolivia en su debut en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 a un tridente ofensivo integrado por Neymar (Paris Saint Germain-FRA), Éverton 'Cebolinha' (Benfica-POR) y Roberto Firmino (Liverpool-GBR).

Así lo dejó ver este martes el seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi, 'Tite', en el primer entrenamiento en el que tuvo a todos los jugadores que convocó para los dos primeros partidos de la Canarinha por las eliminatorias, el viernes con Bolivia en Sao Paulo y cuatro días después con Perú en Lima.

Tite aprovechó el trabajo de hoy en la Granja Comary para comenzar a montar el equipo para el debut en el estadio New Química Arena.

Con Neymar como su titular indiscutible y Éverton como su mayor anotador en la Copa América que Brasil conquistó el año pasado en el país, el técnico le ofreció el tercer cupo en la delantera a Firmino, que antes se lo disputaba con Richarlison (Everton-GBR).

Pero Richarlison llegó a Brasil con una lesión en un tobillo, está bajo cuidados médicos, aún no se entrena con sus compañeros y será evaluado nuevamente el miércoles.

Los otros dos delanteros convocados son los juveniles Rodrygo (Real Madrid-ESP) y Matheus Cunha (Hertha Berlín/GER), que podrá reforzar el equipo posteriormente.

En las jugadas que ensayó de defensa contra ataque y en un partidillo, el seleccionador insinuó que, con tres jugadores en el ataque, podrá alinear a dos volantes, puestos que este martes quedaron en manos del veterano Casemiro (Real Madrid-ESP) y del juvenil Bruno Guimaraes (Lyon-FRA).

Guimaraes asume el lugar que era de Arthur (Juventus-ITA), que no fue convocado para estos dos partidos.

El trabajo de creación en el centro de la cancha será por lo mismo responsabilidad del centrocampista Philippe Coutinho (Barcelona-ESP), uno de los jugadores de confianza del técnico y que se juntaría a los tres delanteros para formar un cuarteto ofensivo.

En el entrenamiento en la cancha en campo reducido, Tite también perfiló los cuatro defensas que podrán iniciar contra Bolivia.

Como titulares en la posición alineó a los zagueros centrales veteranos Marquinhos (PSG-FRA) y Thiago Silva (Chelsea-GBR), que son sus habituales, y en las laterales jugaron Danilo (Juventus-ITA) por la derecha y Renan Lodi (Atlético Madrid-ESP), uno de los debutantes en el equipo, por la izquierda.

El único puesto que el seleccionador no insinuó fue el de portero debido a que el pasado sábado tuvo que desconvocar a su titular Alisson (Liverpool-GBR) y los tres guardametas llamados se entrenaron juntos sin que ninguno ganara destaque.

La ventaja, sin embargo, la tiene Éderson (Máncherter City-GBR), que ya ha sido titular de Tite en otros partidos. Los otros dos porteros son Santos (Athletico Paranaense) y Weverton (Palmeiras).

De usar a los titulares con los que trabajó hoy, la posible alineación de Tite el viernes es la siguiente: Éderson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva y Renan Lodi; Casemiro, Bruno Guimaraes y Philippe Coutinho; Neymar, Éverton y Roberto Firmino.