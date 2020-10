Boy dice que lo mostrado por el Mazatlán le da buena espina para trabajar

El entrenador Tomás Boy. EFE/ Francisco Guasco/Archivo

Mazatlán (México), 6 oct (EFE).- El nuevo entrenador del Mazatlán, Tomás Boy, aseguró este martes que le deja buena impresión la realidad del equipo, que comandará el resto del torneo Apertura 2020.

"Es importante reconocer que el equipo trabaja duro y da pelea de visitante, de local y eso me da buena espina", señaló el estratega en su presentación.

Boy fue anunciado este lunes como manejador del Mazatlán en sustitución de Francisco Palencia, despedido por los malos resultados que tienen al club en el penúltimo lugar de la clasificación con un par de triunfos, cuatro empates, siete derrotas y 10 puntos.

El técnico confesó que en su tiempo sin trabajo en la Primera división, observó los partidos de la liga y le pareció bien lo mostrado en la cancha por Mazatlán.

"Los he observado y han jugado muy bien; en esta última oportunidad no ha tenido lo que a veces se necesita para tener los resultados. Es un equipo que pelea, fuerte en todas sus líneas y que cuenta con jugadores de calidad", indicó.

Boy, centrocampista de la selección mexicana en el Mundial de 1986, llegó al Mazatlán, de plantilla limitada, con la misión de sacarlo de la crisis en el torneo Apertura.

La primera tarea del nuevo estratega será trabajar el aspecto mental y fortalecer la defensa, la segunda menos confiable de la liga con 23 goles recibidos en 13 partidos.

Aunque en el ataque el Mazatlán también debe mejorar, está mejor, con 15 anotaciones, lo cual tiene al conjunto como el de la décima mejor ofensiva.

"Es importante hacer un diagnostico bueno; posicionar al equipo mejor es el objetivo veremos si hay otras posibilidades", dijo.

Mazatlán reaparecerá en el Apertura el próximo 16 de octubre como local ante el Juárez FC, duodécimo de la tabla de posiciones.

"El partido que viene será importante. El grupo tiene que trabajar para salir de la zona que está", concluyó.