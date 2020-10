Balcanes.- Bruselas insta a Macedonia y Bulgaria a solventar sus diferencias para que Skopje avance en el camino europeo

17/02/2020 Bandera de Macedonia del Norte. POLITICA EUROPA ARY MACEDONIA INTERNACIONAL PIOTR / FLICKR



La Comisión Europea ha instado este miércoles a Macedonia del Norte y Bulgaria a solventar de forma bilateral sus diferencias para que Skopje pueda avanzar en la senda comunitaria, después de que el pasado mes de marzo la UE desbloqueara el proceso para que pueda ingresar en el bloque.



En una rueda de prensa en Skopje, donde ha presentado el plan de inversiones de Bruselas para ayudar a la región a superar la crisis económica derivada del coronavirus, el comisario de Ampliación, Oliver Varhelyi, ha indicado que ambos países deben concretar pronto un acuerdo para no perjudicar el proceso de adhesión de Macedonia del Norte.



"Sé que están trabajando en ello y tengo esperanzas, contribuiremos en lo que podamos. No es imposible. No quiero dar ser dramático con el tema pero es algo realmente importante", ha señalado el comisario húngaro, sobre el acercamiento del primer ministro macedonio, Goran Zaev, y su homólogo búlgaro, Boiko Borisov, para solventar sus diferencias.



La disputa se centra en las históricas reticencias de Bulgaria con el idioma y la identidad cultural de Macedonia, ya que considera que el país cuenta con una amplia comunidad descendientes de eslavos y que se habla el idioma búlgaro. Según Sofía, la identidad macedonia se exacerbó artificialmente durante la Yugoslavia de Joseph Tito.



Esto en el contexto de la ampliación de la UE es visto por Bulgaria como una oportunidad para condicionar el avance de Macedonia a que acepte cesiones en una cuestión que tradicionalmente ha enfrentado a ambos vecinos y está intentando propagar su visión entre los socios europeos.



"Está en el interés de ambos, de Bulgaria y Macedonia del Norte. Y sin concretar un entendimiento común será difícil avanzar", ha avisado Varhelyi durante sus visita al país, aunque ha recalcado que ve compromiso en ambos líderes.



Alemania, que ejerce la presidencia rotatoria del Consejo, ha indicado que quiere tender puentes entre ambos y trabajar con un espíritu constructivo para solventar esta diferencia. En la última reunión del Consejo de Asuntos Generales se mostró a favor de no añadir condiciones previas que dificulten la adopción de acuerdos en el Consejo.



Berlín se ha fijado como uno de sus objetivos del semestre celebrar la primera conferencia intergubernamental con Macedonia y Albania en diciembre y, de esta forma, lanzar el proceso de adhesión.



ACUERDO DE PREPSA Y ACCESO A LA OTAN



Las discrepancias con Bulgaria son la última china en el zapato para Macedonia del Norte, un país que para acercarse a su objetivo de ingresar en la UE ha acometido cambios de calado histórico en los últimos años.



En 2018, Skopje acordó con Atenas en el Acuerdo de Prespa cambiar el nombre del país por el de Macedonia del Norte para solventar otra disputa tradicional en los Balcanes y de esa manera allanar su entrada a la OTAN que, hasta ese momento, vetaba Grecia.



El movimiento también facilitó el acceso de Macedonia del Norte a otras instancias internacionales y permitió que se iniciaran las conversaciones para acceder a la UE.