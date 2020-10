Ausencia de estímulo en EE.UU. afecta más a 12M de desempleados

(Bloomberg) -- El golpe más duro de la decisión del presidente Donald Trump de cerrar las negociaciones de estímulo recaerá en más de 12 millones estadounidenses desempleados, que ya se enfrentaban a cada vez más dificultades para volver al trabajo.El apoyo a los ingresos de los desempleados se ha desplomado, incluso cuando la recuperación del mercado laboral de la recesión pandémica pierde fuerza. Una ola inicial de recontrataciones por parte de las empresas se ha moderado, y gigantes corporativos como Walt Disney Co. y United Airlines Holdings Inc. han anunciado planes para despedir a decenas de miles de trabajadores, lo que resalta el riesgo de que muchos puestos de trabajo perdidos durante la crisis del coronavirus no vuelvan.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, hizo sonar la alarma sobre las perspectivas laborales para los desempleados, especialmente los estadounidenses de bajos ingresos, en un discurso el martes. Dijo que el apoyo a los ingresos ha sido crucial para la recuperación de Estados Unidos e instó al Gobierno a seguir gastando hasta que la economía esté “fuera de peligro”.Ese llamado fue efectivamente rechazado por Trump horas después, cuando dijo que no habrá más negociaciones sobre otro proyecto de ley de ayuda pandémica antes de las elecciones del 3 de noviembre. Los mercados de valores estadounidenses cayeron tras el anuncio, antes de recuperar la mayor parte de las pérdidas.

El dinero se acaba

Es probable que el impacto en los estadounidenses desempleados sea más duradero y, como se ven obligados a reducir el gasto, también afectará a la economía en general.

“Los hogares marginales, y hay muchos hogares marginales, van a tener que empezar a recortar muy pronto”, asegura Joel Naroff, presidente y economista jefe de Naroff Economics LLC.

Los beneficios adicionales de US$600 a la semana aprobados por el Congreso a principios de la pandemia expiraron en julio. Trump ordenó pagos provisionales de aproximadamente la mitad de esa cantidad, pero la entrega ha sido irregular y esos fondos ahora también se están acabando.

La medida del presidente esta semana significa que probablemente no habrá otro paquete de apoyo económico para llenar el vacío hasta el año nuevo.

Trump señaló el miércoles que es posible que no haya cerrado completamente la puerta al gasto pandémico, tuiteando su apoyo a las medidas parciales para ayudar a pequeñas empresas y aerolíneas, así como a otra ronda de cheques de estímulo, pero no mencionó a los desempleados.

La tasa de desempleo de EE.UU. se ha reducido casi a la mitad desde un máximo cercano a 15% en abril, justo después del ataque del coronavirus. Pero el repunte de los mercados laborales está perdiendo impulso.

Las solicitudes iniciales de desempleo, que cayeron durante la mayor parte del verano, se han mantenido entre 800.000 y 900.000 durante cinco semanas. El próximo informe semanal será presentado el jueves por la mañana.

Otro signo ominoso fue el número de desempleados de larga duración –aquellos que han estado sin trabajo durante 27 semanas o más–, los cuales registraron el mayor salto en décadas el mes pasado, aumentando en 781.000 a 2,4 millones.

Powell dijo el martes que las medidas más amplias muestran que el desempleo sigue rondando el 11% y advirtió que los trabajadores de bajos ingresos son los más afectados. El empleo entre la quinta parte más pobre de los trabajadores ha bajado más de 20% desde febrero, mientras que para el resto de la fuerza laboral la caída es solo del 4%, dijo el jefe de la Fed.

“Las cargas de la recesión no se han compartido de manera uniforme”, dijo Powell. “La pandemia está ampliando aún más las divisiones en riqueza y movilidad económica”.

Lo que dicen los economistas de Bloomberg:

“La extensión de la ayuda a las pequeñas empresas y el aumento de los beneficios por desempleo habrían ayudado a protegerse contra riesgos sustanciales a la baja para la economía en los próximos meses. Significaría que la pandemia en sí continuaría siendo la principal limitación para el gasto, no los ingresos insuficientes”.

—Andrew Husby.

A medida que la perspectiva de un mayor apoyo presupuestario para la economía retrocede, al menos a corto plazo, puede haber más presión sobre Powell y la Fed para más medidas monetarias. Las opciones incluyen aumentar las compras de bonos y orientarlas hacia valores de mayor duración, escribieron analistas de Evercore ISI el miércoles.Pero con las tasas de interés ya en cero, los economistas se muestran escépticos de que la Fed tenga mucho en su conjunto de herramientas para ofrecer un impulso inmediato, o uno que sea capaz de apuntar a los estadounidenses de bajos ingresos que han sido los más afectados, una de las razones por las que Powell y sus colegas han sido tan abiertos al abogar por un estímulo fiscal.

Nota Original:Trump’s Stimulus Shutdown Falls Hardest on 12 Million Unemployed

©2020 Bloomberg L.P.