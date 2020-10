Astra esperaría novedades de ensayo en EEUU dentro de 2 semanas

(Bloomberg) -- AstraZeneca Plc dijo a los analistas que espera novedades dentro de una o dos semanas sobre su ensayo suspendido en Estados Unidos para evaluar la vacuna contra el coronavirus que está desarrollando con la Universidad de Oxford, y cree que el estudio podría reanudarse este año, según una nota de Guggenheim Securities.

El laboratorio farmacéutico espera que la aprobación global se determine por los resultados de las pruebas fuera de EE.UU., escribieron los analistas de Guggenheim, citando comentarios de Mene Pangalos, vicepresidente ejecutivo y encargado de investigación y desarrollo biofarmacéutico de la firma. La compañía británica considera el ensayo estadounidense como un estudio “más bien confirmatorio”, según el informe.

Un representante de AstraZeneca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La suspensión de la fase final del ensayo estadounidense se informó a principios de septiembre, después de que un paciente que recibió la vacuna presentara síntomas neurológicos inexplicables. Tras el revés, los ensayos de la vacuna se han reanudado en el Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, pero el trabajo sigue en pausa en EE.UU., lo que plantea dudas sobre si los reguladores aún tienen inquietudes en torno a su seguridad.

Una nota de información que Oxford dio a conocer en línea a principios de este mes y que estaba dirigida a los participantes de los ensayos señalaba que se consideraba poco probable que las enfermedades observadas en los estudios estuvieran relacionadas con la vacuna o que no había pruebas suficientes para señalarlo con certeza.

Nota Original:Astra Expects U.S. Trial Update Within Two Weeks, Analyst Says

©2020 Bloomberg L.P.