Argelia.- Arranca el proceso por corrupción contra una empresaria considerada como la "hija secreta" de Buteflika

23/03/2019 Manifestación en Argel POLITICA INTERNACIONAL Zinedine Zebar



MADRID, 7 (EUROPA PRESS)



Un tribunal de Argelia ha abierto este miércoles el proceso por corrupción y blanqueo de dinero contra una empresaria considerada como la "hija secreta" del expresidente Abdalaziz Buteflika, quien abandonó el cargo en abril de 2019 tras una oleada de protestas contra su intención de presentarse a un nuevo mandato.



La mujer, Nachinachi Zulija-Chafika, conocida como 'Maya', está acusada junto a sus dos hijas, el exdirector de la Seguridad Nacional Abdelghani Hamel, los exministros de Transportes y Trabajo Abdelghani Zaalane y Mohamed el Ghazi, respectivamente; así como los exgobernadores de Orán y Chlef.



'Maya' está imputada por blanqueo, tráfico de influencias, obtención de beneficios indebidos, malversación y tráfico ilícito de divisas al extranjero y actos cometidos aprovechando en parte su supuesta relación con Buteflika, tal y como ha recogido la agencia estatal argelina de noticias, APS.



Durante la vista de este miércoles, la defensa de El Ghazi ha pedido que se retiren los cargos contra él argumentando que no puede ser juzgado debido a que sufre problemas psiquiátricos, por lo que el tribunal ha pedido la valoración de un especialista.



Zulija-Chafika edificó un importante imperio empresarial en Argelia a través de lo que los medios citan como un uso de sus presuntos lazos familiares con el expresidente. La mujer está en el centro de uno de los mayores escándalos de corrupción en el país.



Durante las operaciones en su vivienda, las fuerzas de seguridad se incautaron al menos 270.000 euros, 30.000 dólares y millones de dinares argelinos, así como 17 kilogramos en joyas.



Mohamed Rugab, secretario personal de Buteflika, fue el responsable de presentarla como un miembro de la familia del exmandatario, unos rumores que crecieron cuando el entonces gobernador de Orán empezó a referirse a ella como sobrina de Said, hermano del expresidente y amigo suyo.



Sin embargo, Said negó cualquier lazo familiar con 'Maya' y ordenó la apertura de una investigación al respecto, si bien pasó a ser conocida como la "hija secreta" de Buteflika, fama que aumentó a raíz de sus relaciones con altos cargos y los lucrativos contratos que obtuvo a raíz de las mismas.



Numerosos empresarios y personas cercanas a Buteflika han sido detenidos desde su salida del poder en abril de 2019. La Justicia ha asegurado que trabaja de forma independiente y sin recibir órdenes, si bien estos procesos no han satisfecho las demandas de los manifestantes que provocaron la caída del antiguo veterano de la independencia argelina.