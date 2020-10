AMP.- UE.- Bruselas emitirá bonos sociales para financiar el fondo de 100.000 millones contra el desempleo

BRUSELAS, 7 (EUROPA PRESS)



La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que emitirá bonos sociales para financiar el fondo de 100.000 millones de euros con el que contribuirá a aliviar el gasto de los Estados miembros en regímenes de protección del empleo, como los ERTE y la prestación por cese de actividad de autónomos en España.



En un comunicado, el Ejecutivo comunitario además que la primera emisión de estos bonos sociales se llevará a cabo durante la segunda quincena de octubre, momento a partir del cual podrá traspasar los primeros tramos de estas ayudas a los Estados miembros. España recibirá en particular un préstamo 21.325 millones de euros con cargo a este instrumento europeo, bautizado como SURE.



Una vez captados los fondos en los mercados de capitales, serán transferidos a los gobiernos europeos que los hayan solicitado para cubrir un aumento del gasto público derivado de las medidas para contrarrestar el impacto económico de la pandemia, en especial los regímenes nacionales de reducción del tiempo de trabajo o medidas similares.



En total, la UE ha dado luz verde a los créditos de 16 Estados miembros, que en conjunto ascienden a 87.400 millones. Bruselas ha propuesto además este miércoles prestar 504 millones a Hungría en un préstamo todavía pendiente de aprobación.



Por otro lado, la Comisión Europea ha adoptado un Marco de Bonos sociales con el objetivo de dar las garantías necesarias a los inversores que vayan a adquirir estos títulos de que los fondos movilizados se utilizarán con una meta "verdaderamente social": paliar el impacto social de la pandemia y sus consecuencias en el mercado laboral europeo.



Con este Marco, los Estados miembros estarán obligados a informar sobre el destino de los fondos que han obtenido a través del SURE y sobre el impacto social de las partidas que han financiado. Así, Bruselas podrá demostrar a los inversores que se han empleado para "financiar programas con un impacto social positivo".



El Marco de Bonos sociales, ha añadido el Ejecutivo comunitario, se ha creado "respetando plenamente" los principios de los bonos sociales de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales y ha sido evaluado de forma independiente por Sustainalytics.



"La decisión de emitir los bonos SURE de la UE en forma de bonos sociales será un factor de cambio para el mercado mundial de bonos sociales. Al mismo tiempo, es una clara demostración del compromiso a largo plazo de la UE con una financiación sostenible", ha declarado el comisario de Presupuesto y Administración, Johannes Hahn.