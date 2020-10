Álvaro Uribe tendrá finalmente una calle con su nombre en Miami

Fotografía tomada el pasado 28 de agosto en la que se registró a un grupo de colombianos al protestar en contra de que una calle en Miami lleve el nombre del investigado expresidente colombiano Álvaro Uribe, en Miami-Dade (Florida, EEUU). EFE/Ivonne Malaver/Archivo

Miami, 6 oct (EFE).- El expresidente colombiano Álvaro Uribe, que cumple arresto domiciliario en su país, tendrá finalmente una calle en Miami con su nombre, a pesar de las protestas de algunas organizaciones de colombianos.

Los comisionados (concejales) del condado Miami-Dade aprobaron este martes designar "Álvaro Uribe Way" a la Avenida 117 del Suroeste entre las calles 24 y 40.

"Les juro que ese nombre no estará ahí si hay algún problema", dijo después de la votación el comisionado Javier Souto, patrocinador del tributo a Uribe promovido por grupos de sus partidarios en Miami, según medios locales.

El expresidente Uribe (2002-2010) está en arresto domiciliario y bajo investigación por manipulación de testigos y fraude procesal para evitar cargos legales y es objeto de numerosas investigaciones por desapariciones forzadas y su presunto papel en los orígenes de las fuerzas paramilitares de derecha, entre otros asuntos.

"Gracias al condado de Miami-Dade por el reconocimiento al 'Gran Colombiano Álvaro Uribe'. Aprobado en votación en la comisión del Condado Miami-Dade para nombrar la avenida 117 Álvaro Uribe Way", escribió en Twitter el congresista del Centro Democrático y representante de los colombianos en el exterior Juan David Vélez.

La idea partió de Fabio Andrade, un colombiano dueño de una firma consultora de aviación en Miami-Dade.

A la designación de la "Alvaro Uribe Way" se oponían grupos como "Colombianos Honestos", que ha recogido unas 25.000 firmas por medio de una plataforma en línea contra esa medida.

La designación de la calle con el nombre de Uribe se iba a haber aprobado a fnes de agosto pero se postergó la decisión debido a la polémica generada.