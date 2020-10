Alejandra Rubio responde a Jorge Javier Vázquez tras el ataque del presentador a Teresa Campos

16/09/2020 Alejandra Rubio apoya totalmente a su abuela, María Teresa Campos EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 7 (CHANCE)



María Teresa Campos reaparecía en Sábado Deluxe con una polémica entrevista en la que, incómoda con las preguntas relacionadas con su expareja Edmundo Arrocet y con hijas Carmen y Terelu, reaccionaba mostrando una cara desconocida en ella. Una Teresa cortante e incluso maleducada para algunos, por como trató a Jorge Javier Vázquez. El presentador estrella de Mediaset, que no se había pronunciado hasta el momento, ha atacado duramente a la veterana comunicadora, asegurando que se sintió maltratado por ella y que no va a entrevistarla nunca más. Y es que el catalán ha confesado que ha sentido una profunda decepción con la presentadora, puesto que pensaba que después de 20 años de relación, le tenía cariño.



Ahora, os ofrecemos la reacción de Alejandra Rubio, nieta de María Teresa, a los calificativos que Jorge Javier ha dedicado a su abuela. La hija de Terelu, que confiesa que su abuela "está genial" y que la vió "muy bien" en su polémica entrevista, prefiere no echar más leña al fuego. Y, muy cauta para lo las Campos están demostrando en los últimos tiempos, tan solo consigue exclamar un "madre mía" que deja claro que, por lo menos para ella, el presentador de Sálvame ha exagerado en su enfado y decepción con la veterana comunicadora. ¡No te pierdas la reacción de Alejandra!