Acciones de EE.UU. superan máximo del mes; rendimientos suben

(Bloomberg) -- Las acciones subieron a un máximo de más de un mes gracias al renovado optimismo de que los legisladores estadounidenses aún podrían llegar a un acuerdo sobre un estímulo adicional. Los bonos del Tesoro y el dólar cayeron.

El S&P 500 subió 1,7% después de un aluvión de tuits nocturnos del presidente Donald Trump que abogaban por un enfoque gradual. Trump hizo que las acciones cayeran tarde el martes al poner fin a las conversaciones con los demócratas.

Estos son algunos eventos clave que se avecinan:

Debate vicepresidencial de EE.UU. se lleva a cabo en Salt Lake City el miércoles

Estos son algunos de los principales movimientos en los mercados:

Nota Original:Stocks Jump to More Than Month High; Yields Climb: Markets Wrap

