Wall Street abre mixto y el Dow Jones sube 0,18 % pendiente del estímulo y de la Fed

Corredores de bolsa trabajan en el parqué de Nueva York (EE.UU.). EFE/Justin Lane/Archivo

Nueva York, 6 oct (EFE).- Wall Street abrió en terreno mixto este martes y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, subía un 0,18 % al inicio de una jornada marcada por las negociaciones en el Congreso para aprobar un nuevo plan de estímulo y un discurso del presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell.

Quince minutos después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones sumaba 50,18 puntos, hasta 28.198 unidades, impulsado por grandes cotizadas como Boeing (2,10 %), Goldman Sachs (1,39 %) o Dow Inc (1,32 %).

Descendían el selectivo S&P 500, un 0,12 % o 4,09 puntos, hasta 3.404,54 unidades; y el índice compuesto Nasdaq, en el que cotizan las principales tecnológicas, un 0,40 % o 45,33 unidades, hasta situarse en 11.287,15.

Los sectores estaban divididos entre las ganancias del energético (1,47 %), el financiero (0,62 %) y de los materiales básicos (0,5 %), y las pérdidas de las empresas de comunicación (-0,51 %), bienes no esenciales y tecnológicas (-0,33 %).

El parqué neoyorquino subió notablemente en la víspera por la salida del presidente Donald Trump del hospital en el que había estado ingresado este fin de semana tras comunicar el viernes su diagnóstico positivo por la COVID-19, aunque su equipo médico avisó de que aún no está fuera de peligro.

Los inversores confían en que, con el mandatario recuperado, avancen las negociaciones entre el Congreso y la Casa Blanca sobre el paquete de estímulo para paliar el impacto económico del coronavirus, que llevan encalladas meses.

Hoy, Wall Street buscaba el rumbo a la espera de una intervención del presidente de la Fed en la Asociación Nacional de Economía de los Negocios en Washington DC, pendiente de lo que pueda decir sobre la necesidad de apoyo financiero para la economía y los límites de la política monetaria.

Entre las acciones más perjudicadas estaban las grandes tecnológicas, que han sufrido volatilidad en las últimas semanas y recortaban cerca del 0,5 %, y las asociadas a la recuperación, como las firmas de cruceros, que se dejaban cerca del 2 %.

En otros mercados, el petróleo de Texas subía a 40,65 dólares el barril; el oro subía a 1.924,60 dólares la onza; el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años subía a 0,773 % y el dólar perdía valor frente al euro, con un cambio de 1,1788.