Un libro fotográfico con sello español homenajea a una desaparecida lonja de Tsukiji

Corredores del mercado de atún participan en la última subasta de apertura del año en el mercado Tsukiji en Tokio, Japón. EFE/KIMIMASA MAYAMA/Archivo

Tokio, 6 oct (EFE).- Un libro fotográfico publicado por un autor español homenajea a la desaparecida lonja de pescado de Tsukiji dos años después del cierre del icónico mercado, donde hoy en día se alza un aparcamiento para los aplazados Juegos Olímpicos de Tokio.

El volumen "Tsukiji Shijo" (El mercado de Tsukiji) es obra de Daniel de Francisco, un madrileño de 43 años que reside en Japón desde hace casi 15 y que empezó a gestar el proyecto en 2016, cuando tras casi dos décadas de tira y afloja entre las autoridades locales y los trabajadores del mercado, el cierre se tornó inminente.

"No hay una explicación muy sesuda del por qué del proyecto. Pensé: 'Me encanta Tsukiji, llevo años haciéndole fotografías, va a desaparecer... Tiene sentido para mí hacer un libro'", explica a Efe De Francisco, que comparte su fascinación por la lonja en 121 instantáneas de las más de cinco mil que llegó a tomar del lugar.

Ése es "un número de fotografías suficiente para mostrar todo lo que era el mercado, para trasladar la idea que tenía del libro, pero sin abrumar", considera su autor, que lo concibió "como testimonio de lo que fue y también para que la gente que no ha tenido la oportunidad de visitarlo pueda vivir un poco la experiencia".

El mercado de Tsukiji, cuyo origen se remonta al siglo XVII, se ubicaba desde 1935 en el barrio de Ginza y tras 83 años de actividad allí, fue cerrado el 6 de octubre de 2018 y su actividad trasladada a unas instalaciones renovadas en la isla artificial de Toyosu.

Aunque una de las facetas más conocidas a nivel internacional de la lonja tokiota eran sus subastas de atún, De Francisco tenía claro que no quería incluir demasiadas fotos al respecto. Sólo hay cuatro.

"Es algo que se ha hecho tantas veces... Hay miles de fotos en internet, parece que no tiene otra cosa. Y no, es algo más que eso. Te metes a investigar por los rincones del mercado y hay un montón de cosas que la gente no conoce", dice, y que trató de plasmar.

Retratos que captan a todo tipo de generaciones, instantáneas que inmortalizan a trabajadores exhaustos tras jornadas maratonianas desde la madrugada o disfrutando de un onigiri (bola de arroz) en un descanso y, por supuesto, el manejo de los distintos pescados o los icónicos vehículos de transporte de mercancías del mercado.

"Tsukiji Shijo" es el primer libro de De Francisco, que trabaja en una empresa estadounidense de localización y tecnología, y practica la fotografía para desarrollar sus inquietudes artísticas.

El volumen es una autopublicación que ha sido impreso con una tirada de 200 ejemplares por la valenciana La imprenta CG, y ha contado con el patrocinio de la empresa murciana de exportación de atún y otros productos Ricardo Fuentes e Hijos, con un vínculo estrecho con Japón desde hace años.

Aunque su venta se está llevando a cabo principalmente a través de su página web y redes sociales por las complicaciones asociadas a la pandemia de COVID-19, el libro se ha hecho un hueco en las baldas de la librería londinense Setanta Books y la tokiota So Books.

"Siempre he estado haciendo fotografías de Tsukiji, pero nunca con la idea de hacer un libro", dice su autor, que espera que también sirva "como homenaje a los trabajadores, a la gente que formaba parte de ese microcosmos del mercado de Tsukiji", al que le permitieron asomarse a través de su objetivo.