Ucrania.- La UE y Ucrania tratarán este martes cómo lograr que las reformas comprometidas con el bloque den sus frutos

BRUSELAS, 6 (EUROPA PRESS)



La Unión Europea y Ucrania tratarán el estado de sus relaciones en una cumbre este martes en Bruselas en la que pasarán revista a las reformas comprometidas por Kiev y, sobre todo, a cómo aplicarlas de tal manera que produzcan una mejora efectiva del Estado de Derecho en el país.



En la primera cumbre de este tipo con un líder extranjero desde la expansión de la pandemia, la UE hará hincapié en los avances efectivos de las reformas comprometidas por parte de Kiev, en lo relativo al poder judicial y las instituciones de lucha contra la corrupción.



La cita está marcada por la situación de aislamiento a la que se somete la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, motivo por el cual le sustituirá el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, que acompañará al presidente del Consejo, Charles Michel. Por parte de Ucrania se sentará el presidente, Volodimir Zelenski, y el primer ministro, Denis Shmyhal.



En la agenda también está la situación que atraviesa el país por la pandemia de coronavirus y el apoyo de la UE en respuesta a la crisis sanitaria. En el marco de la cumbre se firmarán tres acuerdos de apoyo a la sociedad y la administración local, además de para impulsar la economía verde de Ucrania, en un paquete que asciende a 60 millones de euros.



Sobre el conflicto en el este del país y la implementación del acuerdo de Minsk, la UE aplaude que Zelenski, haya situado esto como una de las prioridades de su mandato y, actualmente, se viva un alto el fuego sin precedentes desde que estallara el conflicto hace seis años.



No obstante, en Bruselas admiten la dificultad para aplicar el acuerdo, ya que no depende solo de Ucrania o de los países europeos firmantes, por ello insistirá durante la cumbre en la responsabilidad de Rusia de hacer cumplir el acuerdo internacional.



REFORMAS CON POCOS RESULTADOS



En lo que respecta a las reformas, tema que acaparará gran parte del encuentro, un alto cargo de la UE considera que "el vaso está medio lleno" si uno analiza el compromiso formal del Gobierno y se fija en los cambios institucionales que se han producido en Ucrania, pero el vaso "está medio vacío" en lo que respecta a los resultados concretos que han traído esas reformas. "El número de investigaciones iniciadas es pequeño y casi no hay personas condenadas. La situación es difícil", ha admitido este funcionario.



Por todo ello, la diplomacia comunitaria ve un riesgo de regresión en Ucrania si las mejoras relativas al Estado de Derecho y a lucha contra la corrupción no son aplicadas debidamente y generan resultados tangibles.



Por último, el acuerdo de asociación con Ucrania también será discutido durante la reunión. Se trata de uno de los más extensos que tiene la UE y que ha significado aumentar un 65 por ciento el intercambio comercial.