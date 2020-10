Ucrania.- La UE apoya a Ucrania en sus reformas e insiste en que la relación se basa en el respeto al Estado de Derecho

BRUSELAS, 6 (EUROPA PRESS)



La Unión Europea ha señalado este martes en la cumbre con Ucrania que apoya la agenda reformista iniciada por el presidente, Volodomir Zelenski, y ha insistido en que la relación de Bruselas y Kiev se basa en la defensa de valores democráticos como el Estado de Derecho.



En la primera cumbre presencial en Bruselas con un líder extranjero, la UE ha recalcado que Ucrania, país con el que mantiene el acuerdo de asociación más amplio de entre los Estados de la vecindad, está realizando un esfuerzo importante para atajar la corrupción y abordar reformas de calado en su modelo de Justicia.



"Inmediatamente después de su elección hemos visto una voluntad clara y con resultados concretos. Sabemos que no es fácil porque cuando abordas reformas te enfrentas a obstáculos y dificultades y se necesita una gran voluntad política", ha destacado el presidente del Consejo de la UE, Charles Michel, sobre el presidente ucraniano en una rueda de prensa conjunta en Bruselas.



Zelenski por su parte ha valorado positivamente el encuentro y ha insistido en que la cumbre ha servido para demostrar que la posición de Kiev y Bruselas "es la misma" en todos los temas clave.



VALORES DEMOCRÁTICOS



Eso sí, Charles Michel ha insistido en que la asociación de Kiev y Bruselas se basa en valores democráticos compartidos, como el Estado del Derecho, y ha detallado que durante la reunión han tratado la creación de la oficina anticorrupción.



El político belga ha defendido el intento de Zelenski de generar una arquitectura institucional para atajar la corrupción y ha dicho la justicia debe regirse por su independencia, su eficacia y su seguridad legal.



Esto se ve reflejado en la declaración conjunta de la UE y Ucrania, en la que Bruselas ha aplaudido los progreso de Ucrania y, en concreto, alaba el lanzamiento de una reforma agraria, la adopción de una ley para una reforma bancaria y sus esfuerzos para descentralizar la administración.



"Estamos de acuerdo en la importancia de acelerar y reforzar la iniciativa reformista, en particular en el poder judicial, incluyendo el Alto Consejo de Justicia y su reclutamiento independiente de jueces, y en la lucha contra la corrupción para lograr instituciones independientes", reza el texto conjunto.



La UE se ha comprometido a mantener su apoyo a Ucrania, el acuerdo de asociación ha permitido un aumento comercial del 65% en los últimos cuatro años, aunque ha recordado que su respaldo está vinculado a la implementación efectiva de las políticas reformistas comprometidas con el bloque.



CRIMEA



La cita ha servido también para que la UE reitere su compromiso con la política de no reconocimiento de Crimea y de defensa de la integridad territorial ucraniana, tras la anexión ilegal rusa de 2014. Por ello, el bloque europeo ha subrayado que continuará con su esquema de sanciones y su intento de cooperación con las autoridades ucranianas en la arena internacional.



Sobre la situación en el este de Ucrania, la UE valora el alto el fuego sin precedentes que vive la región y ha llamado a preservarlo. No obstante, la diplomacia europea ha recalcado que Rusia debe asumir su responsabilidad en el conflicto y usar su influencia para que los separatistas prorusos cumplan el acuerdo de Minsk y permitan el acceso de la misión de observación de la OSCE a zonas que no controla Kiev.



La UE y Ucrania también han reclamado a Moscú que corte el apoyo financiero y militar a los grupos militares del este de Ucrania. "Seguimos profundamente preocupados por la presencia de equipamiento militar ucraniano y personal en zonas ucranianas que escapan al control gubernamental", han señalado las conclusiones conjuntas.