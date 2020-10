Trump no muestra síntomas de COVID-19, según su médico personal

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. EFE/Ken Cedeno

Washington, 6 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no muestra síntomas de COVID-19 tras su primera noche en la Casa Blanca, después de haber salido el lunes del hospital militar en que estaba ingresado, informó su médico personal, Sean Conley.

“Esta mañana el equipo de médicos del presidente se reunió con él (Trump) en su Residencia. Tuvo una primera noche reconfortante en casa y hoy no muestra síntomas”, señaló Conley en un memorándum difundido por la Casa Blanca.

Según el facultativo, "los síntomas vitales y el examen físico permanecen estables, con un nivel de saturación de oxígeno ambulatorio de 95-97 %”.

"En general -continuó-, (Trump) continúa haciéndolo extremadamente bien".

El mandatario salió el lunes por la tarde del hospital militar Walter Reed, en las afueras de Washington, tras haber ingresado el viernes después de haber dado positivo en las pruebas de COVID-19.

En una rueda de prensa, Conley reconoció el lunes que el mandatario "no está fuera de peligro" y que se encuentra de hecho en un "terreno no explorado" por otros pacientes de COVID-19 debido al tipo de tratamiento que ha recibido.

Trump es de los primeros pacientes conocidos de COVID-19 a los que se ha suministrado una combinación de tratamientos potentes como el cóctel experimental de anticuerpos de la farmacéutica Regeneron que recibió el viernes; el antiviral Remdesivir y el esteroide dexametasona.

Este martes, el presidente anunció en Twitter su intención de participar en el debate electoral frente al aspirante demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, el próximo día 15 en Miami.

"Estoy deseando (participar en) el debate de la noche del jueves, 15 de octubre en Miami. ¡Será genial!", tuiteó el mandatario.

"¡SINTIÉNDOME FENOMENAL!", aseguró Trump en un segundo mensaje en la misma red social.

Horas antes de escribir estos tuits, el mandatario había escrito otro en el que comparaba la COVID-19 con la gripe, restándole importancia.

Twitter ocultó este tuit con una advertencia de que viola las reglas de esa red social "sobre la difusión de información engañosa y potencialmente dañina relacionada con COVID-19", sin embargo, mantuvo accesible el mensaje del presidente por su "interés para el público".

El coronavirus ha causado más 210.000 muertes en Estados Unidos, que con 7,4 millones de personas contagiadas se mantiene desde hace meses en el primer lugar de las estadísticas mundiales de la pandemia.