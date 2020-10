Tres entradas, cuatro salidas y 23 jugadores para Simeone

El delantero del Atlético de Madrid, Diego Costa, durante el entrenamiento que el equipo ha llevado a cabo en la Ciudad Deportiva Wanda de Majadahonda. EFE/ AlexMarin / Atleticodemadrid.com

Madrid, 5 oct (EFE).- La pérdida de Thomas Partey, fichado por el Arsenal mediante el pago de su cláusula de rescisión de 50 millones de euros, alteró a última hora la planificación del mercado de fichajes del Atlético de Madrid, completado con las entradas de Luis Suárez, Lucas Torreira e Ivo Grbic; con las salidas de Santiago Arias, Álvaro Morata y Antonio Adán, además del medio centro; con la continuidad de Diego Costa, Héctor Herrera y Thomas Lemar y con 23 futbolistas a las órdenes de Diego Simeone para tres competiciones.

La sorpresa final fue la marcha de Thomas, por el que el Atlético aún tiene margen para rebuscar un reemplazo, si es que lo hace, al haber sido por el pago de la cláusula de rescisión, aunque la inmediatez de la inscripción para la fase de grupos de la Liga de Campeones, este mismo martes, le presiona para acelerarlo siempre que se pueda. Parece inviable que lo logre para entonces. Surgió el nombre de José Campaña, pero el Levante no prevé más movimientos.

Hasta media hora antes del cierre del plazo en España apuró el Arsenal y los representantes de Thomas para completar los trámites para desvincularlo del Atlético de Madrid a cambio de 50 millones de euros y hasta entonces el club rojiblanco no hizo oficial un fichaje que ya estaba hecho desde el fin de semana: la cesión del uruguayo Lucas Torreira, medio centro internacional y procedente del Arsenal.

La idea no era uno por el otro, sino los dos dentro de la plantilla y que hubiera salido bien Héctor Herrera o bien Thomas Lemar, en el mercado desde el pasado mes de enero. Aunque aún siguen abiertos los plazos de inscripción en Portugal o Rusia, ninguno de los dos se ha marchado antes del cierre del plazo en España y, previsiblemente, ya no lo harán. Ni han salido Mario Hermoso ni Manu Sánchez, que será uno de los recambios del lateral izquierdo.

Tampoco Diego Costa, que seguirá en el Atlético por más que el club rojiblanco insistió en su venta antes del cierre del mercado de fichajes, con la posibilidad de Edinson Cavani casi siempre de fondo. El delantero uruguayo, con el que había conversado el equipo madrileño para tal opción, ha firmado por el Manchester United.

Los cinco han estado en el mercado, pero ninguno ha salido del Atlético, que sostiene casi toda su base. Sellada la continuidad de Yannick Carrasco mediante un traspaso desde el Dalian -el pasado semestre estaba cedido en el conjunto rojiblanco-, el equipo sólo presenta tres novedades respecto a la plantilla que cerró el 13 de agosto la anterior campaña con la derrota ante el Leipzig.

En ella repiten 20 jugadores: el portero Jan Oblak; los laterales derechos Kieran Trippier y Sime Vrsaljko; los izquierdos Renan Lodi y Manu Sánchez; los centrales José María Giménez, Stefan Savic, Mario Hermoso y Felipe Monteiro; los centrocampistas Saúl Ñíguez, Koke Resurrección, Héctor Herrera y Marcos Llorente; los extremos Yannick Carrasco, Víctor Machín, 'Vitolo', y Thomas Lemar; y los delanteros Joao Félix, Ángel Correa, Diego Costa e Ivan Saponjic.

Y en ella han entrado el delantero uruguayo Luis Suárez, por Álvaro Morata, que fue cedido al Juventus; el citado Lucas Torreira para reforzar el medio centro; y el portero Ivo Grbic, para reemplazar el fin de contrato de Antonio Adán (Sporting de Lisboa). A la vez se ha ido Santiago Arias, cedido al Bayer Leverkusen.

Salvo el lateral derecho colombiano, porque en esa posición ya había otros dos jugadores específicos (Sime Vrsaljko y Kieran Trippier), cada entrada ha respondido a otra salida; la forma en la que el Atlético se ha adaptado al límite salarial y los condicionantes de un mercado de fichajes anómalo, por los efectos económicos sobre los clubes de la pandemia de COVID-19.

No han logrado al final el hueco que pretendían en la plantilla ni el central internacional argentino Nehuén Pérez, que a sus 20 años jugará cedido por segundo año seguido, la pasada temporada en el Famaliçao portugués y ésta en el Granada, ni el atacante de 18 años Víctor Mollejo, también a préstamo este curso en el Getafe.

- LOS MOVIMIENTOS EN LA PLANTILLA DEL ATLÉTICO DE MADRID:

=========================================================

20 jugadores permanecen en la plantilla: El portero Jan Oblak; los laterales derechos Kieran Trippier y Sime Vrsaljko; los izquierdos Renan Lodi y Manu Sánchez; los centrales José María Giménez, Stefan Savic, Mario Hermoso y Felipe Monteiro; los centrocampistas Saúl Ñíguez, Koke Resurrección, Héctor Herrera y Marcos Llorente; los extremos Yannick Carrasco, Víctor Machín, 'Vitolo', y Thomas Lemar; y los delanteros Joao Félix, Ángel Correa, Diego Costa e Ivan Saponjic.

- 1 de esos jugadores ha prorrogado su cesión: el extremo Yannick Carrasco (Dalian).

- 1 de esos jugadores ha ascendido del filial: el lateral izquierdo Manu Sánchez.

. Entradas (3):

- 2 fichajes mediante traspaso: el portero Ivo Grbic (Lokomotiva Zagreb) y el delantero Luis Suárez (Barcelona).

- 1 jugador ha llegado cedido: el centrocampista Lucas Torreira (Arsenal).

. Salidas (4):

- 1 jugador ha pasado su cláusula de rescisión: el centrocampista Thomas Partey (Arsenal).

- 1 jugador ha terminado contrato: el portero Antonio Adán (Sporting Lisboa).

- 2 jugadores han sido cedidos a otros clubes con opciones de compra: el delantero Álvaro Morata (Juventus) y el lateral derecho Santiago Arias (Bayer Leverkusen).

. Otros movimientos (6):

- 3 jugadores han sido cedidos de nuevo a otro club: los centrales Francisco Montero (Besiktas) y Nehuén Pérez (Granada) y el atacante Víctor Mollejo (Getafe).

- 1 jugador sigue cedido en otro club: el delantero Nicolás Ibáñez (Atlético San Luis).

- 2 jugadores han sido traspasado tras una cesión: el lateral izquierdo Caio Henrique (Mónaco) y el delantero Nikola Kalinic (Verona).

Iñaki Dufour