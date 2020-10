Tesla negocia con minera BHP acuerdo de suministro de níquel

BHP Group Ltd.'s Kwinana Nickel Refinery in Western Australia.

(Bloomberg) -- Tesla Inc. está en conversaciones con BHP Group sobre un acuerdo de suministro de níquel, al tiempo que el fabricante de automóviles eléctricos apunta a una mayor producción y busca evitar una escasez de suministro, según personas familiarizadas con el tema.

Las conversaciones sobre precios se han retrasado y hasta ahora no se ha llegado a un acuerdo final entre el fabricante de automóviles y BHP, la minera más grande del mundo, dijo una de las personas, que solicitó el anonimato porque las conversaciones son privadas. Las discusiones se producen mientras Tesla trabaja para aumentar la cantidad de metal que se utiliza en las baterías de los vehículos para mejorar el rendimiento, y a medida que potencia la producción propia de células .

El níquel es un componente clave para los cátodos de las baterías de vehículos eléctricos, y el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, ha expresado su preocupación por el suministro debido a los desafíos para el abastecimiento sostenible. Un acuerdo con Tesla puede ser una sorpresa para algunos inversionistas de BHP, ya que el níquel constituye una pequeña parte del negocio de la minera. Mostraría un progreso real en los esfuerzos de la compañía para expandirse y modernizar la división de níquel para servir a los fabricantes de baterías.

Un portavoz de BHP declinó hacer comentarios, Tesla no respondió a un correo electrónico en busca de comentarios.

Se pronostica que la demanda de níquel aumentará en los próximos años a medida que Tesla se expanda y empresas desde BMW AG a Volkswagen AG agregan modelos eléctricos a sus líneas. Musk prometió en julio un contrato “gigante” para las mineras que producen el metal de una manera “ambientalmente cuidadosa”. El níquel puede ayudar a acumular más energía en las baterías y permite a los productores reducir el uso de cobalto, que es más caro y normalmente tiene una cadena de suministro menos transparente.

Musk indicó el mes pasado que su firma había estado en contacto con varios productores de níquel, sin identificar a las empresas.

“Realmente necesitamos asegurarnos de que no estamos limitados por la disponibilidad total de níquel. De hecho, hablé con los directores ejecutivos de las compañías mineras más grandes del mundo y les pedí que por favor produzcan más níquel”, dijo Musk en una presentación a los inversionistas el mes pasado.

El mercado del níquel para baterías debería estar en un equilibrio ajustado en los próximos dos o tres años a medida que aumenta la demanda de los productores de baterías de iones de litio, dijo por correo electrónico el analista de BloombergNEF Allan Ray Restauro. Puede haber un déficit significativo ya en 2023, cuando los precios del níquel comiencen a recuperarse, dijo.

“La demanda de níquel crecerá significativamente gracias a las baterías y la temática de los vehículos eléctricos, y eso hará subir los precios del níquel”, dijo el mes pasado el director ejecutivo de BHP, Mike Henry, en una entrevista.

La división de níquel de la minera ahora vende más de 75% de la producción a la cadena de suministro de baterías en Japón, Corea del Sur y China, frente a menos de 5% en 2016, dijo el año pasado el presidente de activos de la unidad, Eduard Haegel.

BHP ha sostenido extensas conversaciones con empresas del sector de las baterías, dijo Henry, negándose a especificar si esas discusiones incluían conversaciones recientes con Tesla.

