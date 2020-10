"Tengo muchas ganas de seguir ganando", dice Schwartzman tras vencer a Thiem

"Sigo en el torneo y tengo muchas ganas de seguir ganando". El tenista argentino Diego Schwartzman, clasificado este martes por primera vez en su carrera a una semifinal de Roland Garros, no renuncia a seguir haciendo historia en el Grand Slam parisino.

"Cuando terminó el partido me emocioné un poco, apenas me senté, por todo lo que había logrado, pero me dije 'esto sigue, ya habrá tiempo de disfrutarlo'", confesó el tenista bonaerense de 28 años.

"Sigo en el torneo y tengo muchas ganas de seguir ganando", añadió.

Su rival por un puesto en la final saldrá del duelo que cerrará el día en Roland Garros entre el 12 veces campeón del torneo Rafa Nadal (2º) y el italiano Jannik Sinner (75º).

"Sé que Rafa está en mejor posición para ganar a Sinner hoy, veré el partido, trataré de disfrutarlo", indicó Schwartzman.

"Será difícil dormir después de este partido. Rafa es una leyenda aquí, él es el dueño (de Roland Garros)", respondió en inglés sobre su hipotético próximo rival.

Preguntado sobre las claves de su victoria ante Thiem, el 'Peque' señaló: "En líneas generales seguir haciendo lo mismo de los últimos partidos, cometer pocos errores, mezclar agresividad y buenas defensas".

"Sin duda estoy logrando un montón de cosas que de chico soñaba", afirmó.

Estar por primera vez entre los cuatro mejores de un Grand Slam "es un enorme paso para mí en mi carrera y en lo que vengo haciendo a nivel tenístico".

Preguntado sobre el partido de su compatriota Nadia Podoroska, que precedió al suyo, Schwartzman confesó que mientras lo veía durante el calentamiento "estaba nervioso como si fuese una Copa Davis".

"Que estemos en semifinales los dos es espectacular, es un espectáculo (...) pero el torneo sigue tanto para mí como para Nadia", avisó.

