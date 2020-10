Sofía Palazuelo y Fernando Fitz-James Stuart celebran su segundo aniversario de boda

01/12/2018 Los Duques de Huéscar, en una imagen de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 6 (CHANCE)



Tal día como hoy hace dos años, la Casa de Alba vivía uno de los días más especiales de su historia reciente. Y es que el 6 de octubre de 2018 se celebraba, en el Palacio de Liria, la boda del heredero al Ducado de Alba, Fernando Fitz-James Stuart y Solís, con Sofía Palazuelo, una joven elegante, discreta y con una belleza serena que nos cautivó en cuanto la conocimos.



Un enlace por todo lo alto que contó con 300 invitados - entre los que estaba la Reina Sofía - y que se convirtió, por méritos propios, en la boda del año y en la última ocasión en la que vimos a todos los hijos de la Duquesa de Alba unidos.



Sofía y Fernando, sumamente discretos, se conocieron en el año 2013, cuando coincidieron en el College for International Studies estudiando un máster y, desde entonces, no volvieron a separase. Jóvenes, cultos, deportistas y atractivos, encajaron desde el primer momento, y no tardaron en oficializar un noviazgo que culminó con el romántico enlace del que se cumplen dos años. La enamorada pareja no concede entrevistas, y quizás en ese misterio que les rodea radica también gran parte del magnetismo que desprenden los futuros Duques de Alba.



Coincidiendo con el segundo aniversario de su inolvidable boda, la joven pareja ha dado la bienvenida a su primera hija, Rosario, que nació el pasado 9 de septiembre, con la que han cumplido su sueño de ampliar la familia. Hace tan sólo un par de días, Sofía y Fernando reaparecían públicamente tras el nacimiento de su primogénita para celebrar, en un céntrico restaurante madrileño, el 72 cumpleaños del Duque de Alba. Palazuelo, radiante un mes después de convertirse en madre por primera vez, confesaba que su pequeña es una "monada" a la que todavía no sacan ningún parecido pero que se porta fenomenal.



El bautizo de Rosario estaba previsto para el próximo día 11 de octubre en Sevilla, pero las restricciones impuestas por la crisis del Coronavirus han motivado que los Duques de Huéscar hayan decidido posponerlo, a la espera de que mejore la situación. Pero, y a pesar de este contratiempo, Fernando y Sofía celebran hoy, en la intimidad, y convertidos en padres primerizos, su segundo aniversario de boda.