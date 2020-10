Rey Felipe.- Marín respeta la postura de Aragonès y Colau sobre el Rey, pero dice que ella "sí asistiría"

06/10/2020 La presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, y la periodista Gemma Nierga POLITICA CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA RÀDIO 4



La presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat, Núria Marín, ha mostrado "respeto" por la decisión del vicepresidente en funciones de presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de no participar en la visita del Rey Felipe VI el viernes en la entrega de premios de la Barcelona New Economy Week (BNEW), pero ha asegurado que ella "sí asistiría".



En una entrevista este martes en Ràdio 4 recogida por Europa Press, ha afirmado que el Rey no asistió a la toma de posesión de los despachos de jueces en Barcelona como "medida de precaución", pero ha celebrado que ahora se visite la ciudad con normalidad, en sus palabras.



Marín, que ha explicado que no podrá asistir a la visita del Rey porque tiene un pleno extraordinario en L'Hospitalet, ha sostenido que el monarca debe poder viajar y hacer presencia en cualquier acto en Catalunya, y ha recordado que no es la primera vez que ambas instituciones --Govern y Ayuntamiento de Barcelona-- rechazan ir a actos con presencia de Felipe VI.



"Es un gesto que hace un feo a la monarquía. Yo lo respeto porque estos temas son sensibles, pero si yo estuviese en su lugar, sí asistiría", ha zanjado Marín, que ha dicho que las razones de no ir las deben explicar ellos y que desconoce si se trata de una estrategia electoral.



SALVADOR ILLA Y MIQUEL ICETA



Sobre los comicios en Catalunya, la presidenta de la Diputación ha llamado a los votantes no independentistas a acudir a las urnas y ha dado su apoyo al primer secretario del PSC, Miquel Iceta: "Necesitamos personas como él, que pongan en el centro a todos los catalanes".



Ha descartado que su formación se haya planteado presentar como candidato a la Generalitat al ministro de Sanidad, Salvador Illa, de quien ha dicho que "lo está haciendo de 10" y ahora es una pieza clave en el Gobierno, aunque ha apuntado que eso no quiere decir que toda la vida tenga que ser ministro, en sus palabras.



"No hay esta duda de si Iceta va a ser candidato o no. Internamente no se ha planteado esta cuestión. Había más debate en los medios que en la organización", ha subrayado Marín, que ha insistido en que Iceta es una persona preparada para ser presidente de la Generalitat.



PACTOS POSTELECTORALES



Sobre un posible acuerdo tripartito entre PSC, ERC y comuns tras las elecciones, Marín ha dicho que los republicanos ya lo han rechazado, pero ella prefiere esperar a ver qué dice la ciudadanía: "Descartarlo al 100% se me hace complicado en estos momentos con tantos cambios".



Sin embargo, ve "muy difícil" un pacto de los socialistas con PP y Cs para presentarse juntos a las elecciones, y ha subrayado que se trata un escenario complejo en el que se debe explicar a la ciudadanía lo que se hará teniendo en cuenta que no habrá mayorías absolutas.



Marín ha reprochado las palabras del expresidente de la Generalitat Quim Torra, que lamentó que durante su mandato hubiera pactos locales de partidos independentistas con el PSC, y ha recordado que ella es presidenta de la Diputación de Barcelona gracias a un pacto con JxCat.



"Ese comentario pienso que no es coherente. He ayudado y él lo sabe", ha criticado Marín, que ha defendido que la Diputación y su ayuntamiento han colaborado en momentos difíciles durante la pandemia.



PRESOS INDEPENDENTISTAS



Sobre el indulto a los presos independentistas, ha asegurado que "hay un proceso, que debe ser de acuerdo con las leyes y condiciones establecidas" y ha pedido esperar.



"Si hubiésemos gobernado en Madrid estas cosas no habrían llegado aquí, probablemente ellos no estarían en la prisión porque habríamos tenido mecanismos de comunicación", ha añadido Marín, que ha subrayado que el diálogo debe estar siempre presente.



Ha sostenido que ahora los independentistas están centrados en las elecciones, por lo que ve difícil que haya diálogo: "Probablemente no es el momento, será después de las elecciones", ha augurado.