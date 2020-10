Rey Felipe.- El Govern no asistirá el viernes al acto con el Rey en Barcelona

06/10/2020 El Govern no asistirá el viernes al acto con el Rey en Barcelona. La portavoz del Govern en funciones, Meritxell Budó, ha anunciado que ningún miembro del Ejecutivo catalán asistirá el viernes al acto con el Rey Felipe VI en Barcelona, en el que también participará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA POLÍTICA



La portavoz del Govern en funciones, Meritxell Budó, ha anunciado que ningún miembro del Ejecutivo catalán asistirá el viernes al acto con el Rey Felipe VI en Barcelona, en el que también participará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.



"El Govern sólo espera del Rey que se disculpe por su discurso partidario e incendiario del 3 de octubre de hace tres años. En los actos donde haya la presencia del Rey, el Govern no estaremos presente", ha dejado claro este martes en rueda de prensa posterior al Consell Executiu.



El monarca y el presidente del Gobierno viajarán este viernes a Barcelona para participar en el acto de entrega de premios de la nueva edición de BNEW, Barcelona New Economic Week, tras la polémica ausencia del monarca de la entrega de despachos a jueces en la capital catalana.



Budó ha explicado que, tras el acto de entrega de premios, el conseller de Empresa en funciones, Ramon Tremosa, sí acudirá "con toda probabilidad" a otro acontecimiento que se ha organizado en el BNEW.



La también consellera de Presidencia en funciones ha asegurado que, aunque el Rey visite Barcelona, no alterarán las agendas de los miembros del Govern: "Tenemos mucho trabajo. Seguiremos con nuestras agendas, que es gobernar este país más allá de lo que se suceda".