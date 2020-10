Portaltic.-Twitch refuerza la prohibición de contenido terrorista y extremista en la plataforma

20/05/2020 Logo de Twitch. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA TWITCH



MADRID, 6 (Portaltic/EP)



La plataforma de 'streaming' Twitch ha actualizado sus pautas comunitarias para aclarar y reforzar su prohibición de contenido terrorista y extremista.



La compañía ha afirmado que ha realizado la actualización de sus pautas comunitarias con el objetivo de "reforzar el hecho de que este tipo de contenido no tiene lugar en Twitch".



"Twitch no permite contenidos que representen, glorifiquen, alienten o apoyen el terrorismo ni a individuos o actos extremistas violentos. Esto incluye amenazar o animar a los demás a cometer actos que puedan provocar lesiones graves a grupos de personas o daños materiales significativos", indica en su página web.



Asimismo, Twitch señala que los usuarios no pueden mostrar "propaganda terrorista o extremista ni adjuntar vínculos a ese contenido, lo que incluye imágenes gráficas o imágenes de violencia terrorista o extremista, ni siquiera con el fin de denunciar dicho contenido".



Esta actualización en la prohibición de contenido terrorista y extremista de Twitch llega después de que en 2019 un hombre transmitiera en directo un ataque que llevó a cabo cerca de una sinagoga en la localidad alemana de Halle.



Los vídeos fueron vistos más de 2.000 veces antes de ser retirados y durante la grabación se podía escuchar al atacante gritar teorías de la conspiración antisemitas y criticando al feminismo.