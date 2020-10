Portaltic.-Niantic lanza un programa para apoyar a las pequeñas empresas a través de Pokémon GO

06/10/2020 Iniciativa de apoyo a los negocios locales a través de Pokemon GO. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA NIANTIC



MADRID, 6 (Portaltic/EP)



El estudio Niantic, desarrollador del videojuego de realidad aumentada para móviles Pokémon GO, ha lanzado una iniciativa con la que busca ayudar a pequeños negocios locales al añadirlos como lugares de interés al mapa del juego.



Este programa tiene como objetivo "ayudar a revitalizar a las comunidades locales" y a los negocios de proximidad afectados por la crisis del Covid-19, e incluirá a 1.000 comercios de forma gratuita, como ha informado Niantic en un comunicado.



Para la iniciativa, que se anunció en verano, el estudio ha pedido a los jugadores de Pokémon GO en Estados Unidos, Canadá, México y Reino Unido que nominen sus establecimiento locales preferidos, y ha seleccionado por esta vía a 1.000 de entre las 38.000 candidaturas.



Estos negocios, que tienen que ser "pequeños y locales", con un límite de cinco establecimientos por empresa, se encuentran presentes en Pokémon GO desde este lunes, y deben adherirse también a los requisitos de las autoridades sanitarias.



Los establecimientos están presentes en el videojuego de realidad aumentada en la forma de poképaradas o gimnasios para "destacar estos negocios" a los entrenadores y "ayudar a la recuperación de los negocios y de sus comunidades", según el estudio.



En el futuro, Niantic planea que "estos pequeños negocios no solo se convertirán en poképaradas o gimnasios, sino que también estarán autorizados para ejecutar campañas de promoción que lleguen a los jugadores cercanos y participar en otros eventos del juego y nuevas funciones".