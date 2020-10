Portaltic.-10 años de Instagram: Así ha evolucionado la 'app' de fotos a lo largo de su historia

MADRID, 6 (Portaltic/EP)



La red social Instagram está de celebración y es que un día como hoy hace 10 años se lanzó la plataforma que comenzó siendo una aplicación para retocar fotografías y que ahora la utilizan más de 1.000 millones de personas para compartir sus fotos, vídeos y 'stories' con una comunidad global.



Kevin Systrom, confundador de Instagram junto a Mike Krieger, fue la primera persona en subir una fotografía a la plataforma. Concretamente Systrom publicó el 16 de julio de 2010 una foto de su perro titulada "test" ("prueba", en inglés).



Sin embargo, no fue hasta el 6 de octubre cuando esta aplicación estuvo disponible en la plataforma de 'apps' de Apple, App Store. Por su parte, los usuarios de Android y Windows tuvieron que esperar a 2012 y 2016, respectivamente, para poder usar Instagram.



Tan solo dos meses después de su lanzamiento en la App Store, alrededor de un millón de personas ya se habían hecho una cuenta de la aplicación y en septiembre de 2011 ya eran 10 millones las personas que utilizaban Instagram.



En abril de 2012 Facebook decidió comprar Instagram por 1.000 millones de dólares y la aplicación formó parte del equipo de la red social de Mark Zuckerberg al cien por cien el 6 de septiembre de ese mismo año.



Para febrero de 2013 ya eran 100 millones las personas que utilizaban Instagram al mes, según explica la compañía en un comunicado.



Hasta entonces, la aplicación tan solo permitía publicar fotografías y no fue hasta junio de 2013 cuando Instagram empezó a introducir los vídeos.



En diciembre de ese mismo año, la plataforma introdujo una nueva función: los mensajes directos, con los que los usuarios podían escribir a través de una especie de chat a otras personas.



El año 2014 acabó con más de 300 millones de personas utilizando Instagram al mes. El siguiente año, Instagram decidió expandir el formato de las fotografías e introdujo una forma completamente nueva de capturar imágenes con los Boomerang.



Sin embargo, 2016 fue el año en el que se presentaron más novedades en la aplicación, con un feed que permite a los usuarios ver las publicaciones que les interesan primero, un diseño completamente nuevo del icono de la 'app', así como la llegada de las 'stories' y la transmisión en directo.



En marzo de 2017 las historias reciben una nueva actualización y permite que los usuarios añadan la ubicación y 'hashtags' y dos meses después las personas de Instagram podían utilizar efectos de realidad aumentada en sus 'stories'.



Un año después, cuando la aplicación era empleada por 1.000 millones de personas al mes, Instagram comenzó a permitir vídeos de larga duración con IGTV, así como música en las historias.



El año pasado, Instagram pasó a ser más que una aplicación en la que publicar fotografías, vídeos o historias con la llegada de 'Compras', una función que permite a los usuarios comprar productos que ve en la aplicación sin tener que salir de ella. Asimismo, en 2019, la plataforma anunció nuevas herramientas contra el acoso en Instagram.



Diez años después de su lanzamiento, Instagram no ha dejado de añadir nuevas funciones y este año la plataforma lanzó 'Reels', un formato que ofrece a los usuarios la posibilidad de crear y descubrir vídeos cortos de hasta 15 segundos.



Este martes, además, como parte de la celebración por su décimo aniversario, ha lanzado un conjunto de logotipos que permiten a los usuarios modificar el icono de al app en la home del móvil.