Perú se queda sin Flores, Reyna y Callens para los partidos con Paraguay y Brasil

En la imagen, el jugador Edison Flores de Perú. EFE/Yuri Edmundo/Archivo

Lima, 6 oct (EFE).- Edison Flores, Yordy Reyna y Alexander Callens se quedaron sin permisos de sus clubes para viajar desde Estados Unidos a Lima para incorporarse a la concentración de la selección peruana con miras a las dos primeras jornadas de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.

Los tres futbolistas quedaron así descartados para participar en los dos partidos que enfrentarán a Perú con Paraguay y Brasil.

Tanto el DC United, donde militan Flores y Reyna, como el New York City, donde juega Callens, tuvieron la anuencia de la FIFA para prestarlos a la selección peruana debido a que deberían hacer una cuarentena de 14 días al regresar, según las medidas contra la COVID-19 impuestas en sus respectivos estados norteamericanos.

"Siempre serás la primera, mi objetivo por el cual trabajo. Deseándote desde lejos todo lo mejor aquí estaremos para alentarte . Vamos Perú", escribió este martes en redes sociales Flores.

Aunque no han sido oficialmente desconvocados de la lista de Perú, ninguno de los tres pudo subirse al avión que trajo a Lima a otros futbolistas que militan en clubes de la MLS, como Pedro Gallese (Orlando City), Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders), Marcos López (San José Earthquakes) y Andy Polo (Portland Timbers).

"(El domingo) supimos que no iban a poderse gestionar sus llegadas. Lo conversamos con el comando técnico y por prevención se hicieron otras dos convocatorias", informó a la emisora RPP Noticias el gerente de selecciones de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Antonio García Pye.

Así, el seleccionador de Perú, el argentino Ricardo Gareca, convocó de urgencia a los delanteros Matías Succar, del Deportivo Municipal de Lima y actual máximo goleador del Torneo Apertura, y Álex Valera, del recién ascendido Llacuabamba.

Este martes llegó un nuevo vuelo privado a Lima con los últimos convocados de clubes extranjeros que faltaban por sumarse a los entrenamientos de la Blanquirroja.

En la aeronave viajaron Renato Tapia, del Celta de Vigo; Luis Advíncula, del Rayo Vallecano; Andy Polo, del Portland Timbers; Marclos López, del San José Earthquakes; y Christian Cueva, del Yeni Malatyaspor turco.

El lunes por la noche el combinado peruano se sometió a pruebas moleculares de descarte de COVID-19 para garantizar que nadie está contagiado antes de viajar a Asunción.

Este martes por la mañana Gareca pudo entrenar finalmente con todos los jugadores que tendrá a su disposición para los dos partidos. Perú volverá a ejercitarse en la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima este miércoles, justo antes de emprender su viaje a Asunción.

Perú comenzará las eliminatorias de visitante ante Paraguay en el estadio Defensores del Chaco este jueves 8 de octubre, y cinco días más tarde recibirá a Brasil en el Estadio Nacional de Lima. Ambos partidos se disputarán sin público, como parte de las medidas de seguridad impuestas por la pandemia.