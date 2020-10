Percepción negativa sobre China llega a récord en nueve países

(Bloomberg) -- Las percepciones negativas de China han alcanzado niveles récord en Estados Unidos y otras economías importantes, según una encuesta global de Pew Research Center.

La encuesta halló que la mayoría de los replicantes en 14 países encuestados tenía una opinión desfavorable de China. En nueve de los países, incluidos EE.UU., Alemania, Reino Unido, Corea del Sur, Australia y Canadá, la opinión negativa alcanzó su punto máximo desde que la organización no partidista comenzó a realizar encuestas sobre el tema hace más de una década.

“Las opiniones sobre China se han vuelto más negativas en los últimos años en muchas economías avanzadas, y la opinión desfavorable se ha disparado durante el año pasado”, dijo Pew en el informe publicado el martes.

El empeoramiento de la percepción global ante Pekín se debe a críticas de líderes mundiales sobre el manejo inicial de China frente a la pandemia de covid-19, así como el historial de derechos humanos del país y su postura cada vez más firme en los asuntos internacionales. China ha sido resaltado como un problema en las elecciones estadounidenses, a través del presidente Donald Trump que intensifica la retórica contra su homólogo chino, Xi Jinping. Las políticas de China en su región occidental de Xinjiang y en Hong Kong también han generado críticas en el extranjero.

Las opiniones negativas sobre China aumentaron más en Australia en medio de las crecientes tensiones entre los dos Gobiernos, y 81% ahora percibe a la superpotencia asiática de manera desfavorable, un aumento de 24 puntos porcentuales desde el año pasado. En el Reino Unido, 74% ahora tiene una percepción negativa sobre China, un aumento de 19 puntos. En EE.UU., las opiniones negativas han aumentado 13 puntos desde el año pasado. En Suecia alcanzaron 85% y en Japón la cifra fue de 86%.

Los resultados resaltan la dificultad que enfrenta Pekín para ganarse la opinión mundial, incluso cuando ha distribuido ayuda a otras naciones y se ha comprometido a poner a disposición del mundo cualquier posible vacuna china contra el covid-19. En los 14 países encuestados, una mediana de 61% dijo que China había hecho un mal trabajo manejando el virus. Solo EE.UU. obtuvo una puntuación peor, con una mediana de 84% sobre un mal manejo del brote.

La encuesta también sugiere que las percepciones de Xi están contribuyendo al declive de la reputación de China. Las opiniones negativas sobre Xi alcanzaron máximos históricos en todos los países para los que se disponía de datos anteriores, con las excepciones de Japón y España. Una mediana de solo 19% de los encuestados dijo que confiaba en que Xi haría lo correcto en los asuntos globales, una cifra justo por encima del 17% para Trump en la misma medida.

La encuesta se basó en entrevistas telefónicas realizadas por Gallup y Abt Associates en los 14 países con distintos márgenes de error.

