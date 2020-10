Netflix da marcha atrás y cancela la renovada "GLOW" debido a la pandemia

EFE/EPA/CHRISTIAN MONTERROSA/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 5 oct (EFE).- "GLOW" no tendrá una cuarta temporada debido a que Netflix, que en principio había renovado para una última tanda de episodios a esta comedia sobre un grupo de mujeres que se dedican a la lucha libre, finalmente decidió cancelarla por la pandemia.

"Voy a echar de menos esto... Siempre agradecida a mi familia de 'GLOW' por cambiarme la vida para siempre", dijo hoy en Instagram la protagonista de "GLOW", Alison Brie.

Más explícito y directo, tal y como su personaje Sam Sylvia en la serie, fue Marc Maron en Twitter: "No más 'GLOW'. Lo siento. Esto apesta".

Netflix trató de justificar su cambio de idea sobre "GLOW" aludiendo a las excepcionales circunstancias de la pandemia del coronavirus.

"Hemos tomado la difícil decisión de no hacer una cuarta temporada de 'GLOW' debido a la COVID-19, que hace especialmente desafiante el rodaje de esta serie físicamente íntima y con un amplio reparto", explicó un portavoz de la plataforma digital al portal Deadline.

"Estamos muy agradecidas a las creadoras Liz Flahive y Carly Mensch, a Jenji Kohan y todos los guionistas, y al reparto y al equipo por compartir esta historia sobre las increíbles mujeres de 'GLOW' con nosotros y el mundo", añadió.

La renovación, ahora frustrada, de "GLOW" para una cuarta y última temporada se había anunciado en septiembre de 2019, muy pocas semanas después de que se estrenara la tercera tanda de capítulos.

Combinando comedia y drama en sus tramas, esta serie relató la historia real de un grupo de mujeres que se abrió camino en la lucha libre profesional en los años 80 en Estados Unidos.

Las dos primeras temporadas de "GLOW" se centraban en sus inicios profesionales como luchadoras en Los Ángeles (EE.UU.), mientras que la tercera llevó a estas mujeres y a su espectáculo hasta Las Vegas (EE.UU.).

Con un reparto casi femenino al completo, "GLOW", que ha cosechado un notable éxito de público y crítica, ha servido para impulsar especialmente la carrera de Alison Brie, quien ya había brillado con anterioridad en series como "Community" o "Mad Men".

Junto a Brie y la coprotagonista Betty Gilpin, también sobresalían en "GLOW" otros intérpretes como Marc Maron, Kate Nash, Britney Young, Jackie Tohn o Gayle Rankin, entre otros.