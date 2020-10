Navalni dice que Putin está "poseído por la idea de los envenamientos secretos"

El opositor ruso, Alexei Navalny (c). EFE/EPA/YURI KOCHETKOV/Archivo

Moscú, 6 oct (EFE).- El líder opositor ruso, Alexéi Navalni, dijo hoy que todo indica que el presidente de Rusia "está poseído por la idea de los envenenamientos secretos" como el que sufrió él en agosto, al tiempo que asegura sentirse mejor cada día.

En su primera entrevista en vídeo concedida a un bloguero ruso de YouTube desde que fuera dado de alto de un hospital berlinés, donde fue tratado de un envenamiento con un agente nervioso del grupo Novichok, Navalni relata a lo largo de más de dos horas junto a su esposa Yulia cómo se encuentra.

"Me tiemblan las manos. Si bebo agua de una botella será un numerito. Pero cada día estoy mejor. Trabajo con el fisioterapeuta. Hoy comenzó a enseñarme malabarismo, de modo que dentro de un tiempo veréis que hago malabarismo, que pueda andar en una sola rueda, que saco un conejo de la chistera", señaló Navalni con humor.

"Necesito hacer muchos ejercicios del lado izquierdo y derecho para que el cerebro sepa qué hacer. Pero todo irá bien. Mejoraré", aseguró el líder de la oposición extraparlamentaria en la entrevista presencial con el popular bloquero Yury Dud, que fue publicada hoy.

Navalni se sintió mal a bordo de un avión que regresaba a Moscú desde Tomsk (Siberia) el pasado 22 de agosto, lo que obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en Omsk, donde el opositor ruso fue ingresado en coma antes de ser trasladado a petición de su familia a un hospital de Berlín, donde logró recuperarse.

Al igual que en su primera entrevista con la revista "Der Spiegel", Navalni volvió a acusar al presidente de Rusia, Vladímir Putin, de estar detrás de su envenenamiento, una acusación que el Kremlin ha calificado de "insultante e inaceptable".

"¿Tú realmente crees que Putin dio la orden?", le pregunta el bloguero durante la charla con Navalni, visiblemente mejorado físicamente y cuya entrevista con Dud ya tiene casi medio millón de visualizaciones en YouTube.

"Yo no veo otra situación. Y si me preguntas por qué, yo tengo una respuesta: porque los dos últimos años todo nuestro sistema se encuentra bajo una presión sin precedentes", afirma el opositor.

"Sabes que ha habido allanamientos, que a nuestra gente le han congelado las cuentas bancarias... Mi versión es que esto lo hicieron agentes de Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, antiguo KGB) o del espionaje exterior por instrucción directa de Putin sin duda", recalca.

También sostuvo que el envenenamiento pudo tener algo que ver con las elecciones a la Duma (Cámara Baja) el próximo año.

"Todo indica que Putin está poseído por la idea de los envenenamientos secretos", sostiene Navalni.

El líder opositor añade que lógicamente no hay un vídeo en el que se ve "pataleando a Putin y gritando ¡mátenlo!" y que no hay pruebas de que el mandatario está detrás de su envenenamiento, pero el conjunto de factores así lo indica, a su juicio.

Navalni apunta al hecho de que Novichok es un arma química binaria que "no se puede comprar en un supermercado" y a la actuación del Ministerio de Sanidad de Rusia, que envió un grupo de médicos a Omsk "para decir que no se le puede trasladar a Alemania".

También destacó "las mentiras personales fantásticas" de Putin, cuando sugirió presuntamente en una conversación con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que Navalni se envenenó a sí mismo.