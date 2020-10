Munir, convocado por Marruecos, aún no puede vestir la camiseta

Munir El Haddadi (abajo), del Sevilla, durante un partido. EFE/Alberto Estévez/Archivo

Rabat, 6 oct (EFE).- El jugador hispanomarroquí del Sevilla Munir el Haddadi, convocado por el seleccionador de Marruecos para los dos próximos partidos amistosos, no va a poder vestir los colores de su nueva selección por un retraso de tipo burocrático ante la FIFA, según asegura hoy el diario Asabah.

Munir se ha desplazado a Rabat a la concentración junto a los otros 26 seleccionados por el entrenador del primer equipo, el bosnio Vahid Halilhodzic, y ya ha sido visto en el hotel donde está concentrada la selección.

El pasado 18 de septiembre, el Consejo de la FIFA cambió el reglamento sobre los jugadores con doble nacionalidad y estableció nuevas condiciones que facilitan el cambio de selección, lo que benefició a Munir, quien desde hace tiempo había manifestado su deseo de jugar con el equipo marroquí.

Sin embargo, la Federación Marroquí de Fútbol "no hizo los deberes" y no volvió a presentar su solicitud de fichaje de El Haddadi, contentándose con un expediente presentado en 2018, según asegura el diario.

Fuentes de la federación dijeron a Efe que falta "una carta de la FIFA que podría llegar antes del día 9" y que hasta el momento no se ha recibido.

Junto a Munir, el seleccionador ha convocado en su lista de 26 elegidos a sus dos compañeros de equipo también marroquíes: el portero Yassine Bounou y el delantero Youssef En-nesyri, además de Sofian Chakla, que milita en el Villareal.

Esos dos próximos partidos de los "Leones del Atlas" serán amistosos, contra Senegal (9 de octubre) y República Democrática del Congo (13).