Moi Gómez: "El equipo muestra compromiso, estamos en el buen camino"

El centrocampista del Villarreal CF Moi (dcha). EFE/Domenech Castelló/Archivo

Vila-real (Castellón), 6 oct (EFE).- El centrocampista del Villarreal Moi Gómez dijo este martes que el equipo castellonense "muestra compromiso" y está en el "buen camino" como lo demuestra la imagen ofrecida en el empate son goles ante el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano.

“Sabíamos que en el Wanda tocaba sufrir, que deberíamos enfrentarnos a un rival que te complica en muchos momentos, por lo que estábamos preparados para ello y para competir de la mejor manera. El equipo muestra compromiso, estamos en el buen camino y la imagen y el resultado del Wanda es una muestra”, dijo en declaraciones ofrecidas por el Villarreal.

Para Moi Gómez el Villarreal fue "un equipo "serio atrás, muy sólido y contundente", que incluso pudo marcar en algún momento del choque, si bien insistió en que pese a no ganar estuvieron a "muy buen nivel”.

El futbolista alicantino añadió que ahora, con el parón de la competición por los partidos de selecciones, toca recuperar fuerzas. “Llega una semana diferente, en la que podemos recuperar y descansar un poco”, apuntó.

Además, se mostró "satisfecho" por el respaldo de su entrenador, Unai Emery. “Hasta el momento me quedo con la confianza que me ha dado el técnico y con poder ayudar al equipo desde el inicio, por lo que voy a intentar devolvérselo en el campo y dar lo mejor de mí”, destacó el futbolista de Rojales respecto a su aportación en los primeros compases de la temporada.

Respecto a su vertiente ofensiva, Moi Gómez reconoció que ha tenido alguna ocasión de poder tirar a gol, pero agregó que "en esos momentos no es fácil decidir”.