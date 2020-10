Miranda tendrá ficha del filial y Camarasa, lesionado, conserva su dorsal

Imagen de archivo de Juan Miranda. EFE/EPA/SASCHA STEINBACH/Archivo

Sevilla, 6 oct (EFE).- El lateral izquierdo Juan Miranda, cuya cesión procedente del Barcelona cerró el Betis pasadas las once de la noche del lunes, disputará la temporada con licencia del filial verdiblanco, por lo que el centrocampista Víctor Camarasa, lesionado de larga duración, no deberá ser dado de baja y conserva su dorsal de la primera plantilla.

El acuerdo para el préstamo por una temporada sin opción de compra no contempla que el Betis abone canon alguno al Barcelona, pero sí que sufrague la integridad de la ficha de Miranda.

La inscripción en el filial y, por tanto, con un dorsal superior al '25' del defensa de 20 años, formado en la cantera bética antes de enrolarse en los escalafones inferiores del Barcelona, permite que Camarasa mantenga su ficha vigente, con el dorsal '3', para cuando esté en condiciones de reaparecer tras sufrir el pasado agosto durante un entrenamiento de pretemporada la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

El valenciano volvió este verano al Betis después de tres cesiones consecutivas -Cardiff galés en la campaña 2018-19 y en la pasada al Crystal Palace inglés, en primer lugar, y al Deportivo Alavés, en la segunda parte del curso- y estaba ilusionado en hacer una buena pretemporada para ganarse la confianza del entrenador, el chileno Manuel Pellegrini.

Juan Miranda, por su parte, militó también a préstamo la pasada temporada en el Schalke 04 alemán y ahora regresa al club en el que se formó.

Nacido en Olivares (Sevilla) en enero de 2000, Juan Miranda se marchó a La Masía en edad cadete para culminar su formación y llegó a debutar con el primer equipo barcelonista en la temporada 18/19 de la mano de Ernesto Valverde, quien lo alineó en un partido de la Liga de Campeones y en tres de la Copa del Rey.

El futbolista internacional sub-21 es el cuarto y último refuerzo estival de un Betis que antes había incorporado al portero chileno Claudio Bravo, procedente del Manchester City; al lateral Martín Montoya, fichado al Brighton; y el central Víctor Ruiz, que llega desde el Besiktas.