Mila Ximénez muestra las secuelas de haber llevado una vía en el brazo para aquellos que cuestionan su enfermedad

28/08/2020 Mila Ximénez está afrontando con gran entereza su lucha contra el cáncer de pulmón.



Mila Ximénez continúa, infatigable y optimista, su batalla contra el cáncer de pulmón que le detectaron hace unos meses. La sevillana, que está recibiendo un nuevo ciclo de quimioterapia y que cuenta con el apoyo incondicional de su hija Alba - que ha viajado desde Amsterdam para acompañarla en estos duros momentos - no pierde sin embargo la sonrisa. Así, y lejos de quedarse en casa después de sus visitas periódicas al hospital, la colaboradora está centrada en su trabajo en "Sálvame" y nos cuenta, optimista, la última hora de su estado de salud. Además, dolida con los que han puesto en duda su enfermedad, muestra en sus brazos las consecuencias de haber llevado una vía.



- CHANCE: Vuelta al trabajo, cómo estás llevando esta normalidad.



- MILA: Muy bien, muy bien, es una semana que tengo que parar porque tengo tratamiento y cuando acabo a la guerra y a la lucha otra vez.



- CH: Ahora has estado en otra prueba, cómo has salido.



- MILA: Bien, son sesiones de quimioterapia lo que pasa es que esa semana estoy cansada, a otra semana descanso.



- CH: Tu cuerpo está reaccionando bien.



- MILA: Muy bien, tengo mucha gente apoyándome y estoy muy bien.



- CH: Será las fuerzas que tienes dentro.



- MILA: No lo sé cariño, lo que me queda, no puedo hacer otra cosa.



- CH: Tu hija Alba es el timón en esta lucha.



- MILA: Totalmente, se viene una semana al mes conmigo y me da la vida.



- CH: Te molesta quién cuestiona la gravedad de la enfermedad.



Y en ese momento Mila, resignada, enseña las señales de la vía en el brazo para que la gente compruebe si está enferma o no. Si quieres ver estas imágenes, no te pierdas el siguiente vídeo.