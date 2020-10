Mercedes busca aumentar ganancias en cambio a autos eléctricos

(Bloomberg) -- Mercedes-Benz, cuya obsesión durante años ha sido liderar la industria automotriz en ventas de vehículos de lujo, reconsiderará sus ambiciones y reestructurará sus operaciones para ser más rentable en medio de un costoso cambio hacia los vehículos eléctricos.

La división principal de Daimler AG apuntará a un retorno sobre las ventas en el rango medio-alto de un solo dígito para 2025, incluso si las condiciones de mercado son desfavorables. Su ambición será lograr un margen de ganancias de dos dígitos si el entorno es sólido.

“Aún no hemos llegado a nuestro potencial total en términos de convertir el éxito del volumen en crecimiento de las ganancias”, dijo el director ejecutivo, Ola Källenius, en un comunicado antes del día de mercados de capitales de Daimler. “Invertiremos donde podamos ganar, crecer de manera más inteligente y transformar nuestra huella industrial”.

La confianza de los inversionistas en Daimler mejoró gradualmente en los últimos meses después de que el fabricante alemán capeó el colapso de la industria provocado por el covid-19 mejor de lo esperado. Pero Tesla Inc., empresa líder de los autos eléctricos, superó a todos los fabricantes tradicionales, convirtiéndose en el fabricante automotriz más valioso del mundo mientras Daimler y otros luchan por renovar sus operaciones heredadas.

Daimler tiene 13 calificaciones de compra entre los analistas encuestados por Bloomberg, seguidas de 11 retenciones y siete recomendaciones de venta de acciones. La acción cayó 3,1% este año hasta el cierre de las operaciones del lunes, superando a su par alemán más grande Volkswagen AG y archirrival BMW AG.

Mercedes ha flanqueado su SUV EQC totalmente eléctrico con una minivan enchufable llamada EQV. Planea comenzar la producción del hatchback compacto EQA a finales de este año y lanzó una nueva versión de su S-Class insignia el mes pasado. El sedán tendrá un hermano completamente eléctrico llamado EQS el próximo año, que se basará en la primera plataforma dedicada a automóviles eléctricos de la compañía.

Los beneficios de los grandes autos de lujo serán clave para financiar los costos de reestructuración destinados a hacer que Mercedes sea más eficiente. La marca ha vendido más que sus rivales de autos de lujo durante años, pero los rendimientos se han desplomado por debajo del nivel de sus pares de mercado masivo como PSA Group.

Nota Original:Mercedes Maps Out Push to Lift Profits During Electric-Car Shift

