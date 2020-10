"Me encuentro fuerte", asegura Kepa

El arquero de la selección española y del Chelsea, Kepa Arrizabalaga, aseguró este martes que "me encuentro bien, fuerte", pese a la situación que vive en Londres, donde el técnico Frank Lampard ya lo ha relegado a la suplencia en los últimos encuentros.

"Me encuentro bien, fuerte, con confianza, quizás no sea la situación soñada pero durante la carrera del futbolista nos toca vivir momentos así", aseguró Kepa en la rueda de prensa previa al amistoso del miércoles contra Portugal en Lisboa.

"Estoy trabajando con tranquilidad y con confianza de darle la vuelta y cuando tenga la oportunidad de jugar, hacerlo lo mejor posible", añadió el guardameta español.

Kepa negó que se encuentre más feliz con la Roja que en su club, asegurando que "me siento futbolista cada día, trabajo para eso, me siento muy bien en el Chelsea, en la Selección, me siento muy afortunado de pertenecer a estos dos equipos".

"Creo que estoy en dos equipos top mundial con dos grandísimos entrenadores y es en lo que me centro, en tratar de aportar desde la posición que me toca", explicó.

"En la vida del futbolista hay altibajos, al final lo que puedo hacer es trabajar, he demostrado el nivel que tengo, confío en el nivel que tengo y estoy seguro de que lo seguiré demostrando. Es un momento para tener tranquilidad", afirmó.

