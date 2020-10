Los Texans, con marca de 0-4, despiden al entrenador Bill O'Brien

La racha perdedora de 0-4 con la que han comenzado los Texans de Houston la nueva temporada de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) le costó el puesto al entrenador en jefe Bill O'Brien que fue despedido este lunes. EFE/EPA/LARRY W. SMITH/Archivo

Houston (EE.UU.), 5 oct (EFE).- La racha perdedora de 0-4 con la que han comenzado los Texans de Houston la nueva temporada de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) le costó el puesto al entrenador en jefe Bill O'Brien que fue despedido este lunes.

O'Brien, que también ocupaba el cargo de gerente general, será sustituido por el veterano Romeo Crennel, su hombre de confianza, que estaba como entrenador asociado.

Crennel, de 73 años, se mantendrá en el cargo de forma interina, de acuerdo con la información ofrecida esta noche por la familia McNair, dueña de los Texans.

La derrota sufrida el domingo de locales por 23-31 ante los Vikings de Minnesota, en duelo de equipos perdedores, acabó con la última oportunidad que el equipo le había dado a O'Brien para que siguiese en su cargo, en el que estuvo siete temporadas y consiguió cuatro títulos de la División Sur de la Conferencia Americana (AFC) y 52 victorias.

Más temprano, este lunes, se le preguntó a O'Brien si estaba preocupado por su seguridad laboral. Dijo que se trataba de algo sobre lo que no tenía ningún control.

Después de que los Texans despidieran al gerente general Brian Gaine en 2017, O'Brien recibió más poder en decisiones de personal, pero no fue nombrado gerente general.

Ese mismo año, O'Brien cambió la primera selección global de 2014, el defensivo Jadeveon Clowney, a los Seattle Seahawks.

El mismo día, O'Brien envió dos selecciones de primera ronda y una de segunda a los Miami Dolphins por el "tackle" ofensivo izquierdo Laremy Tunsil y el receptor abierto Kenny Stills.

En la presente temporada baja, O'Brien realizó uno de los traspasos más controvertidos con el intercambio del receptor abierto DeAndre Hopkins por el corredor David Johnson y una selección de segunda vuelta que logró de los Cardinals de Arizona.

Los Texans iniciaron la campaña con un calendario muy complicado al tener que enfrentarse a los Chiefs de Kansas City, Ravens de Baltimore, Steelers de Pittsburgh y los Vikings.

Los Chargers de San Diego de 1992 son el único equipo en la historia de la NFL en llegar a la competición de los playoffs después de un inicio de 0-4.

El ala defensiva J.J. Watt, quien describió el inicio como "terrible, "brutal" y "deprimente", dijo que algo debía cambiar para que los Texans recobraran el rumbo.

"Obviamente, debemos hacer algo diferente", comentó Watt. "Estamos 0-4. Lo que sea que estamos haciendo, no está funcionando. Algo necesita cambiar. Algo necesita ser diferente".

Las declaraciones de Watt, líder del vestuario de los Texans, fue interpretado como que O'Brien había perdido la confianza y el apoyo de los jugadores.